Previsioni Meteo: "allerta arancione" piogge forti e temporali in atto, ma il peggio arriverà nelle prossime ore, i dettagli

Allerta arancione in Emilia-Romagna, allerta Gialla in altre 8 regioni: piogge e grandinate nel nord e centro, temperature in calo drastico

Sono già in atto piogge sparse e qualche temporale su alcune zone del Paese e la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore e all'inizio della nuova settimana. Il quadro meteorologico ha subito un generale peggioramento tra le giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno nel Nord e su parte del Centro, mentre il Sud continua a vivere un quadro atmosferico decisamente più stabile. Le cause sono da ricercarsi in un vero e proprio ciclone centrato sul Golfo Ligure, ricolmo di aria molto fredda in quota. Lo scontro tra il caldo preesistente al suolo e l'aria fredda in entrata favorisce lo sviluppo di temporali anche molto intensi associati a locali grandinate che rovineranno gran parte della giornata domenicale sulle regioni centro-settentrionali italiane. Forti piogge interesseranno fino a notte le regioni della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, parte del Piemonte e dell'entroterra ligure. Il calo generale delle temperature è stato fortemente percepito, specie in alta montagna, dove è tornata a cadere la neve, come mostrano le immagini dal Passo dello Stelvio di domenica mattina.

Previsioni per lunedì 24 giugno

La giornata di lunedì 24 giugno darà il via a una settimana dal sapore decisamente più primaverile che estivo. Una goccia fredda presente tra il Golfo Ligure e il Mar di Corsica porterà una giornata molto instabile, con piogge, temporali e grandinate. In alcune regioni come l'Emilia Romagna, non sono esclusi possibili nubifragi sulle alture del parmense, modenese e bolognese. Il tutto sarà accompagnato da un evidente e generale calo delle temperature. Le massime potranno perdere anche 10°C, segnando una netta diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Scendendo verso le regioni del Centro Italia e la Sardegna, troveremo un contesto di spiccata variabilità con il cielo che si presenterà a tratti molto nuvoloso o coperto, con un alto rischio di piogge e temporali su Toscana e Umbria. Anche in queste zone si registrerà un calo termico seppur più contenuto rispetto al Nord.

In netto contrasto, il Sud e la Sicilia rimarranno ancora sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale. Queste regioni godranno di condizioni generalmente più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno più elevate rispetto al resto del Paese. Le massime potranno raggiungere i 32°C, sebbene i venti settentrionali contribuiranno a mitigare la calura africana.

Previsioni per martedì 25 e mercoledì 26 giugno

Martedì 25 e mercoledì 26 saranno due giornate caratterizzate dalla spiccata variabilità. Il tempo sarà incerto, o meglio dire inaffidabile, specie al Centro-Nord, con schiarite alternate a improvvisi acquazzoni localizzati. Tempo migliore e più caldo all'estremo sud.

Allerta della Protezione Civile per lunedì 24 giugno

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di lunedì 24 giugno, un'allerta arancione su alcuni settori dell’Emilia-Romagna. Sarà inoltre allerta gialla anche su Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Sardegna. (iLMeteo)

In aggiornamento

Dettagli per la giornata di lunedì 24 giugno 2024

Moderata Criticità per Rischio Idraulico / Allerta Arancione:

- Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese

Moderata Criticità per Rischio Temporali / Allerta Arancione:

- Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Moderata Criticità per Rischio Idrogeologico / Allerta Arancione:

- Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Ordinaria Criticità per Rischio Idraulico / Allerta Gialla:

- Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

- Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e Monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria Criticità per Rischio Temporali / Allerta Gialla:

- Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

- Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

- Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

- Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

- Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu

- Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia

- Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria Criticità per Rischio Idrogeologico / Allerta Gialla:

- Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

- Emilia Romagna: Costa romagnola

- Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia

- Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Rimanete aggiornati con le ultime previsioni meteorologiche e seguite i consigli delle autorità locali per rimanere al sicuro durante queste condizioni meteorologiche avverse.