Previsioni meteo: anticiclone in calo, piogge in arrivo – Tutti i dettagli

L'anticiclone mostra i primi segnali di cedimento, piogge e instabilità in arrivo

L’imponente area di alta pressione che fino a lunedì ha dominato gran parte dell’Europa, inclusa l’Italia, si sposterà leggermente verso est, stabilendo i suoi massimi sul bacino danubiano. Tale movimento è causato da un’insidia atlantica che, seppur debole, è riuscita a introdurre aria fresca e instabile tra la Spagna e la Francia. Tuttavia, il fronte atlantico sembra destinato a perdere il confronto con l’anticiclone, limitandosi a portare qualche disturbo nel Mediterraneo, dove potrebbe generare una lieve circolazione di bassa pressione. Questa potrà raggiungere parzialmente l’Italia, portando precipitazioni localizzate nelle Isole maggiori e nel Sud estremo, con piogge e rovesci occasionali, anche di natura temporalesca, ma non sufficienti a scalfire il dominio dell’alta pressione.

Prospettive per la settimana: stabilità prevalente ma con prime avvisaglie

Da martedì a mercoledì, il Centro-Nord resterà in prevalenza stabile e soleggiato, ma con nebbie fitte e persistenti in Pianura Padana. Al Sud, condizioni in parte soleggiate si alterneranno a nubi irregolari su Sicilia e Calabria, in particolare sulla fascia ionica, dove si prevede qualche rovescio o temporale, localmente intenso sulla Sicilia orientale, per effetto di infiltrazioni fresche dai Balcani. Le temperature rimarranno stabili e i venti settentrionali su Adriatico e Ionio tenderanno a calare gradualmente.

Giovedì e venerdì: l’influenza della bassa pressione mediterranea

Tra giovedì e venerdì, la bassa pressione situata nel Mediterraneo estenderà la sua influenza tra Sardegna, Sicilia e Baleari, favorendo nubi più compatte e qualche pioggia o temporale isolato sulle Isole. Sul resto d’Italia, poche variazioni sono attese, ad eccezione di nebbie e foschie più intense nelle valli, che in Pianura Padana potranno persistere anche nelle ore diurne. Le temperature registreranno un lieve calo locale in montagna, mentre i venti si disporranno dai quadranti orientali.

Weekend: instabilità sulle isole e clima prevalentemente sereno altrove

Durante il weekend, la bassa pressione mediterranea persisterà a ovest dell’Italia, mantenendo una certa instabilità sulle Isole maggiori, dove si prevedono nubi sparse e qualche rovescio isolato. Per il resto del Paese, prevarranno condizioni stabili e soleggiate, ad eccezione delle nebbie mattutine e di locali annuvolamenti lungo l’Adriatico e al Sud estremo. Per domenica, una possibile incursione di aria fresca dai Balcani potrebbe intensificare l’instabilità su Puglia e Calabria, con fenomeni previsti entro la sera. A partire da domenica, le temperature subiranno un leggero calo, segnando un possibile cambio di rotta nelle condizioni meteo per la settimana successiva. (3Bmeteo)

In aggiornamento