Previsioni Meteo: in arrivo Scipione: il primo anticiclone africano dell'Estate punte di 35°C al Sud

Rovesci fino a Martedì al Centro-Nord, poi caldo intenso e stabile con punte di 35°C al Sud e Isole Maggiori. Attesi nuovi temporali dal 9 giugno al Nordovest.

Da mercoledì 5 giugno, l'anticiclone africano Scipione porterà una fase di tempo stabile e via via più calda in Italia. Tuttavia, l'inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da instabilità, specialmente nelle regioni del Centro-Nord. Lunedì 3 e martedì 4 giugno si prevedono temporali, alcuni dei quali potrebbero essere intensi e accompagnati da grandinate locali.

A partire da mercoledì, un'ampia area di alta pressione di origine sub-tropicale si sposterà dal Nord Africa verso il Mediterraneo, coinvolgendo anche l'Italia. Questo sistema porterà correnti di aria calda direttamente dal Sahara, garantendo stabilità atmosferica e un aumento delle temperature, che diventeranno particolarmente elevate. Si prevede un sole abbondante e temperature che, al Centro-Sud e nelle due Isole Maggiori, potrebbero superare i 34-35°C nelle ore più calde del pomeriggio, specialmente nel fine settimana. Anche al Nord le temperature raggiungeranno i 29-32°C nelle aree pianeggianti, segnando i primi veri caldi della stagione.

Questo cambiamento rappresenta il primo vero assaggio dell'estate italiana, dopo settimane di condizioni meteorologiche avverse. Nonostante ciò, il caldo potrebbe non essere duraturo, almeno per le regioni del Nord. Giugno è un mese che tradizionalmente può presentare instabilità atmosferica, soprattutto nella sua prima metà. Già nel fine settimana successivo, da domenica 9, è previsto l'arrivo di un nuovo fronte temporalesco, principalmente al Nordovest.

