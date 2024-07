Previsioni meteo. Assalto invernale ad aprile: freddo, tempeste e neve imbiancano l'Italia

La Primavera fa Marameo: dalla pioggia alle grandinate, fino ai fiocchi a bassa quota

L'imminente quadro meteo preannuncia un'improvvisa svolta climatica per l'Italia. L'avanzata di un rigido Vortice Freddo metterà alla prova il Paese, innescando un cocktail di maltempo caratterizzato da temporali, forti raffiche di vento e grandinate, soprattutto nella giornata di martedì 16 Aprile.

Con il calare del buio, si assisterà a una virata dei fenomeni verso il Centro-Sud, interessando in particolare Campania, Calabria e Puglia con precipitazioni e temporali sparsi. Anche la Sicilia subirà gli effetti di questa perturbazione.

L'instabilità climatica raggiungerà il suo apice Mercoledì 17 Aprile, influenzando principalmente le regioni nordorientali e gran parte di quelle centro-meridionali. Un calo termico marcato riporterà le temperature su valori più consueti per il periodo.

Giovedì 18 aprile vedrà l'irruzione di venti ghiacciati che intensificheranno un vortice ciclonico sulle regioni centrali. Il Centro e il Sud, insieme a residui fenomeni al Nordest, si preparino a un netto calo delle temperature.

Non mancheranno sorprese: la neve farà la sua comparsa fino a quote insolitamente basse per la stagione, adornando le Alpi e l'Appennino oltre i 1000/1200 metri, con scenografiche imbiancate persino a 850/900 metri. Questa giornata si prospetta come la più fredda dell'intera settimana. Mantenete i piumini a portata di mano! (iLMeteo)

In aggiramento