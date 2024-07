Previsioni meteo. Da piogge torrenziali a calo termico: un fine settimana di passione climatica

Settimana Santa sotto assedio: il ciclone della colomba porta caos meteo in Italia

La situazione meteorologica in Italia si preannuncia estremamente turbolenta nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi del "Ciclone della Colomba". L'Italia si troverà imprigionata in un vortice di condizioni climatiche avverse, che porteranno pioggia, vento forte, grandine e nevicate consistenti sulle zone montuose.

Il sistema meteorologico, nato da un'ampia frattura nell'equilibrio emisferico, canalizzerà correnti d'aria fredde e instabili dal Nord Atlantico verso le latitudini più basse, impattando così il nostro Paese. Un marcato peggioramento è previsto imminente, con il culmine delle attenzioni puntate su mercoledì 27 marzo, data in cui si attende un secondo ondata più fredda del ciclone. Questo fenomeno darà luogo a intense correnti umide meridionali, che potrebbero causare eventi metereologici estremi.

I territori che si prevede saranno maggiormente colpiti da questa tempesta includono il Nordest, la Liguria di Levante e le zone tirreniche, con l'aspettativa di violenti temporali e possibilità di grandinate. Non si escludono rischi di nubifragi e inondazioni, soprattutto in aree circoscritte dove le precipitazioni potrebbero superare i 150 litri per metro quadrato in brevissimo tempo.

Sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, così come in parti del Lazio e della Campania, si attende una copiosa quantità di pioggia entro giovedì 28 marzo. Anche il resto del paese assisterà a piogge diffuse, seppur in misura minore. Con il calo delle temperature, si prevede il ritorno della neve sulle Alpi, che potrebbe spingersi fino a quote di 800 metri, in particolare sul Piemonte in caso di precipitazioni intense.

Le precipitazioni dovrebbero diminuire da giovedì 28, con residui fenomeni principalmente al Nord e sull'alta Toscana. Da venerdì 29 marzo, però, si prevede un cambiamento radicale: l'avanzata dell'anticiclone africano potrebbe inaugurare un'anticipazione estiva, specialmente al Centro-Sud, nel corso del weekend di Pasqua.

La protezione civile ha emesso allerte per la giornata di oggi, mercoledì 27 marzo 2024, prevedendo ordinaria criticità per rischio idraulico e temporali (allerta gialla) in molteplici regioni, compresa la Calabria, il Veneto, l'Abruzzo, la Basilicata, il Molise e l'Umbria. Si registra anche un'ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla) in numerose aree, comprese Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana, Umbria e Veneto.

Gli esperti raccomandano massima cautela e di seguire attentamente gli aggiornamenti delle previsioni meteo e le indicazioni delle autorità locali. (iLMeteo)

In aggiornamento