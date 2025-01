Previsioni Meteo: Epifania: pioggia e neve fino a bassa quota

La Perturbazione dell'Epifania Porta Pioggia e Neve a Quote Collinari

Con l’avvicinarsi dell’Epifania, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo causata da un flusso atlantico persistente.

Questo sistema di correnti miti occidentali continua a mantenere il freddo lontano dalla Penisola, concentrandolo sull’Europa orientale.

La perturbazione in arrivo sarà caratterizzata da piogge, temporali isolati e nevicate che potranno raggiungere quote collinari, soprattutto in Piemonte.

Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni.

Meteo domenica 5 gennaio

Nord: Cielo prevalentemente nuvoloso su Liguria, Valpadana e Prealpi, con possibili pioviggini isolate.

Sulle Alpi, nuvolosità alternata a schiarite.

Centro: Nuvolosità irregolare su Toscana e Lazio con qualche isolata precipitazione, più soleggiato altrove.

Sud: Annuvolamenti sparsi sull’area tirrenica e le Isole maggiori, senza fenomeni significativi.

Sole prevalente nel resto del territorio.

Temperature: Stabili o in lieve aumento.

Venti: In rinforzo da sud-sudovest.

Mari: Mossi o molto mossi i bacini occidentali.

Meteo lunedì 6 Gennaio (Epifania)

Nord: Cielo molto nuvoloso con fenomeni inizialmente deboli, intensificazione nel pomeriggio su Nordovest e Lombardia.

Nevicate attese fino a quote collinari in Piemonte (400-600m).

Altrove, neve oltre i 1000-1500m.

Centro: Nuvolosità irregolare sull’area tirrenica con rovesci sulla Toscana tra sera e notte.

Lungo l’Adriatico, condizioni più asciutte.

Sud: Transito di nuvolosità medio-alta, peggioramento serale sulla Sardegna con piogge e rovesci.

Altrove, tempo asciutto.

Temperature: In aumento, in particolare lungo l’Adriatico.

Venti: Moderati o tesi dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente mossi o molto mossi.

Meteo martedì 7 gennaio

Nord: Residue piogge e rovesci su Lombardia, Emilia e Triveneto con nevicate sulle Alpi a 800-1100m.

Ampie schiarite al Nordovest, miglioramento ovunque dal pomeriggio.

Centro: Rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio in mattinata, in spostamento verso Abruzzo e Lazio meridionale.

Graduale miglioramento nel pomeriggio.

Sud: Nuvolosità irregolare con isolati piovaschi tra Sicilia e Campania, tempo più stabile altrove.

Temperature: In lieve calo.

Venti: Tesi di Libeccio, in rotazione a Ponente.

Mari: Mossi o molto mossi.

Analisi e Tendenze

La perturbazione dell’Epifania segna un inizio di gennaio dinamico dal punto di vista meteorologico.

Le nevicate a bassa quota in Piemonte sono favorite dalla presenza di un cuscinetto freddo, mentre le regioni del Centro-Sud saranno interessate da venti tesi e precipitazioni moderate.

Martedì si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli più sereni al Nord e parziali schiarite al Centro-Sud.

Resta aggiornato sulle previsioni consultando il tuo portale di fiducia.

Per chi si mette in viaggio, particolare attenzione a strade innevate e mari mossi lungo i bacini occidentali.