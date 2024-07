Previsioni meteo. Italia sotto assedio meteo: tre cicloni in marcia i dettagli

Una Settimana di Pioggia e Neve tra Vortici e Instabilità Atmosferica

L'Italia si appresta ad affrontare una settimana di maltempo da brivido, con ben tre cicloni in arrivo che promettono pioggia battente e neve abbondante, non solo sulle vette ma anche a quote più basse.

Dopo un breve intermezzo di cieli sereni, il tappeto nuvoloso tornerà a coprire il cielo da oggi martedì 5 marzo, preludio al secondo vortice che, avanzando nel tardo pomeriggio, peggiorerà le condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali e centrali. Le zone montuose saranno le più colpite da questa perturbazione che si muoverà verso est, scatenando piogge e temporali soprattutto al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio, con fenomeni più isolati in Marche e Abruzzo. Al Sud, invece, il sole farà capolino, benché non mancheranno rovesci sulla Calabria tirrenica e sulle zone collinari e montuose.

L'attenzione si sposta poi sulla neve, che, grazie ad un calo delle temperature, farà la sua comparsa a quote più basse sia sulle Alpi che sull'Appennino. Dopo una pausa nella giornata di giovedì 7, un terzo ciclone si farà strada, preannunciando un fine settimana all'insegna del maltempo con piogge e temporali che partiranno dal Nordovest nella seconda parte di venerdì 8 marzo.

La redazione ha intervistato Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, per cercare di comprendere meglio cosa ci attende. "L'Italia è destinata a rimanere intrappolata in una dinamica di forte instabilità per gran parte della settimana", afferma Sanò. I tre cicloni si susseguiranno, colpendo il Paese con piogge torrenziali, nubifragi al Centro-Sud e Sardegna, e nevicate che ricopriranno gli Appennini oltre i 1200/1400 metri. Le Alpi vedranno fiocchi di neve fino a 800 metri di quota, mentre piogge persistenti bagneranno la Valle Padana.

Questo periodo di maltempo eccezionale è spiegato da Sanò con un flusso di correnti atlantiche più intenso del solito, che porta perturbazioni notevoli e precipitazioni in surplus, rompendo una tendenza di mesi più secchi. L'Italia, quindi, si prepara a fronteggiare una settimana di meteo severo che, oltre a mettere alla prova la resistenza di ombrelli e impermeabili, metterà alla prova anche la resilienza delle strutture e la pazienza dei cittadini. (iLMeteo)

