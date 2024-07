Previsioni meteo: ondata di calore africano in Italia - Quanto durerà?

In arrivo giorni roventi per l’Italia, con l’anticiclone africano che domina incontrastato, portando l’estate al suo culmine. La settimana che ci aspetta sarà caratterizzata da caldo intenso e afa. Dopo le ultime instabilità previste per lunedì 8 luglio sui rilievi del Nord, da martedì 9 luglio il tempo si stabilizzerà progressivamente e le temperature saliranno vertiginosamente in tutto il Paese, in particolare nelle aree interne e urbane. Questa escalation termica sarà accompagnata da un aumento dell'umidità, rendendo il clima sempre più opprimente.

L'intera Italia beneficerà di condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Questo contribuirà a far salire le temperature, che toccheranno i 40°C in molte zone del Centro-Sud, con picchi anche superiori nelle aree interne delle isole maggiori. Al Nord, la situazione resterà stazionaria fino a giovedì 11 luglio, quando tra venerdì 12 e sabato 13 luglio si prevedono deboli correnti d’aria fresca in quota, che potrebbero generare temporali sulle Alpi e Prealpi, soprattutto occidentali, portando un leggero sollievo termico. Questo fenomeno sarà di breve durata e circoscritto alle zone montuose interessate.

Nel resto d'Italia, il bel tempo persisterà senza interruzioni, con cieli sereni e temperature superiori alla media stagionale. Le coste saranno mitigate da leggere brezze marine che allevieranno parzialmente la sensazione di caldo, ma l'afa sarà percepibile sia di giorno che di notte. Si preannunciano notti tropicali, con temperature minime che non scenderanno sotto i 20°C.

È fondamentale adottare precauzioni per affrontare questo periodo di intenso calore: bere molta acqua, evitare le ore più calde della giornata e prestare attenzione a anziani e bambini, categorie particolarmente vulnerabili.

Ma quanto durerà questa fase di caldo africano? Salvo la breve parentesi temporalesca prevista tra venerdì 12 e sabato 13 luglio sulle Alpi occidentali, stabilità e caldo ci accompagneranno anche per tutto il prossimo weekend. Secondo gli ultimi aggiornamenti, queste condizioni estreme potrebbero persistere anche per gran parte della prossima settimana. (iLMeteo)

