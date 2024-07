Previsioni meteo. Ondata di calore africano: l'Italia si prepara a un weekend bollente

Temperature Estive in anticipo, il termometro sfiora i 30°c.

La prospettiva meteorologica si rinnova con l'arrivo di correnti calde africane a partire da venerdì 12 aprile, preannunciando un fine settimana caratterizzato da temperature superiori ai 30°C in molte zone d'Italia. Un'ondata di calore precoce per la stagione, ci fa assaporare l'estate anticipatamente.

L'alta pressione proveniente dal Marocco, spostandosi verso la Spagna e la Francia, estende il suo dominio sul Mediterraneo e sull'Italia, promettendo condizioni atmosferiche serene e un incremento progressivo del calore. Questo secondo weekend di aprile baciato dal sole, si mostra più caldo del precedente, suggerendo l'illusione di un precoce giugno.

Andrea Garbinato, capo redattore di iLMeteo.it, attribuisce questa insolita condizione climatica alla risalita di un promontorio anticiclonico sub-tropicale che si insinua dal Marocco verso il nostro bacino. Ciò implicherà un netto innalzamento delle temperature. Sabato 13 aprile, ci aspetta un clima soleggiato su tutta la penisola e un aumento termico notevole, specie al Centro-Sud e nelle pianure settentrionali.

Per esempio, si prevedono quasi 30°C ad Agrigento, Caserta, Firenze e Taranto, mentre in Sardegna si toccheranno i 28°C nelle zone interne. Anche Trento e Ferrara si allineeranno a questi valori, quasi tipici di giugno.

La giornata di punta sarà domenica 14 aprile, quando il protagonista indiscusso sarà l'anticiclone africano. Bologna, Firenze, Roma e Napoli potrebbero vedere il mercurio salire tra i 27 e i 29°C, con possibili picchi oltre i 30°C in alcune vallate dell'Alto Adige (sotto i 300 metri), in Romagna, in Puglia e sulle Isole Maggiori.

Questa fase calda, però, avrà una durata limitata. La prossima settimana segnerà l'inizio del declino dell'anticiclone, cedendo il posto a una corrente di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Il calo termico sarà brusco, con un deterioramento del tempo atteso. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. (iLMeteo)

In aggiornamento