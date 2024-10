Previsioni meteo per la settimana di ognissanti: maltempo in ritirata, arrivano nebbia e smog

Italia sotto la protezione dell’anticiclone ma insidie dietro l’angolo. Freddo artico allontanato, vediamo cosa ci aspetta.

Dopo un’intensa fase di maltempo, la situazione atmosferica sulla nostra Penisola si stabilizza grazie a una pausa anticiclonica: l’alta pressione delle Azzorre si sposterà verso l’Europa centrale, fondendosi con l’alta pressione sub-tropicale africana per creare un vasto campo di alta pressione sull’Italia.

Questo cambiamento garantirà qualche giorno di quiete dalle perturbazioni, ma con un prezzo: nebbia densa e aumento dello smog nelle grandi città di pianura.

Nebbia e inquinamento: nuove insidie dall’anticiclone

L'alta pressione, pur rappresentando una tregua dal maltempo, porta nuove criticità come la nebbia che si estenderà su molte zone della Val Padana e, in parte, sulle valli del Centro Italia, dove potrebbe persistere anche durante il giorno.

Questa condizione atmosferica favorisce l'accumulo di inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera, con effetti sulla qualità dell’aria nelle grandi aree urbane.

Un’eccezione alla stabilità arriverà da deboli correnti umide legate a un vortice ciclonico tra la Spagna e il Nord Africa, che potrebbe portare occasionali piogge leggere sulla Sardegna e sulla Sicilia.

Temperature in aumento, specialmente in montagna

Le temperature tenderanno a salire sopra la media stagionale, soprattutto nelle aree soleggiate e in montagna, con quote di zero termico elevate fino a 4000 metri nel weekend. Nei luoghi soggetti a nebbia, i valori termici resteranno in linea con il periodo.

Previsioni dettagliate giorno per giorno

Lunedì – Cielo parzialmente nuvoloso al Centro-Nord e sulla Sardegna, con qualche piovasco isolato. Sole prevalente al Sud e sulle Alpi, ma con nebbia in aumento in Val Padana dalla sera. Temperature superiori alla media, zero termico intorno ai 3000 metri. Venti di scirocco deboli sui settori peninsulari e moderati sulle isole maggiori. Mari mossi a ovest, calmi altrove.

Martedì – Nebbia e foschie dense in Pianura Padana e lungo l’Adriatico settentrionale, in dissoluzione parziale durante il giorno. Sole diffuso altrove, con nubi sporadiche sulle isole maggiori senza fenomeni significativi. Temperature stabili e sopra la media, zero termico a 3000 metri. Venti di scirocco sulle isole, maestrale sulle altre zone. Mari mossi a ovest e nell’Adriatico, calmi altrove.

Mercoledì – Ancora foschie, nebbia e nubi basse in Pianura Padana e lungo l’Adriatico, con persistenza anche diurna. Soleggiato sulle Alpi e sui settori peninsulari, con nubi sparse sulle isole maggiori e possibilità di isolati fenomeni. Temperature elevate rispetto alla media, zero termico intorno ai 3000 metri. Scirocco sulle isole, maestrale altrove. Mari mossi nell’ovest e Adriatico, calmi gli altri.

Giovedì – Simili condizioni con nebbie e nubi basse in pianura al Nord e nell’alto Adriatico, talvolta resistenti per tutto il giorno. Sereno sulle Alpi e altrove sul territorio peninsulare. Nubi e qualche pioggia occasionale sulle isole. Temperature superiori alla media, zero termico oltre i 3000 metri. Venti di scirocco sulle isole, maestrale sulle altre zone. Mari mossi a ovest e nell’Adriatico meridionale, calmi gli altri. (3Bmeteo)

In aggiornamento

Allerta arancione della Protezione Civile per la giornata di oggi, lunedì 28 ottobre 2024:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura occidentale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE

Sardegna: Campidano, Iglesiente

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale

Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA

Piemonte: Belbo e Bormida

Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord