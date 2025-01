Previsioni Meteo: prima perturbazione del 2025: pioggia, neve e temperature in calo

Arriva il Primo Fronte Freddo del 2025 con Pioggia, Neve e Temperature in Calo

L’anticiclone che ha dominato le condizioni meteo di fine anno è pronto a lasciare spazio a una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Ecco cosa ci attende nei primi giorni del 2025 secondo le ultime analisi meteorologiche.

Situazione Generale

L'alta pressione che ha garantito stabilità atmosferica con foschie, nebbie e nubi basse nei giorni precedenti a Capodanno cederà il passo a un fronte freddo. Questo sarà alimentato da una vasta depressione sulla Scandinavia che convoglierà aria artica verso l'Europa occidentale e centrale.

Per l’Italia, la configurazione non favorirà un’irruzione diretta di aria gelida, ma porterà un rapido passaggio instabile tra il 2 e il 3 gennaio. In questa finestra temporale sono previsti fenomeni di pioggia, neve e un deciso rinforzo dei venti.

Dettaglio Previsioni

Giovedì 2 gennaio:

Nord : Nuvolosità variabile con schiarite pomeridiane in Valpadana e sui settori alpini . Nevicate attese in serata sui confini alpini , con quota neve in rapido calo fino ai fondovalle tra la notte e il mattino successivo. Piovaschi isolati sul levante ligure e il Nordest , specie sul Friuli . Centro : Irregolarmente nuvoloso su Toscana e Lazio con rovesci sparsi , localmente intensi sull’ alta Toscana . Condizioni migliori su Umbria , Marche e Abruzzo , seppur con foschie mattutine . Sud : Qualche annuvolamento sparso sulle aree tirreniche e in Sicilia , dove non si escludono fenomeni isolati. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con nebbie mattutine in pianura. Temperature : In calo al Nord , stabili o in lieve aumento altrove. Venti : In intensificazione dai quadranti sud-occidentali , forti sul Mar Ligure . Mari : Mossi o molto mossi i bacini settentrionali, calmi o poco mossi al Sud .



Venerdì 3 gennaio:

Nord : Residue nevicate al mattino sulle Alpi di confine , mentre il tempo si manterrà stabile altrove. Locali rovesci sull’ Emilia Romagna , nevosi in Appennino a quote inferiori ai 1000 metri . Centro : Instabilità diffusa con piogge e temporali in transito, soprattutto tra Marche e Abruzzo , dove la neve cadrà oltre i 1000/1200 metri . Miglioramento in serata. Sud : Piogge veloci e temporali su Campania , Molise , Basilicata e Calabria . Neve a quote alte sull’ Appennino . Migliora verso sera. Temperature : In calo deciso lungo l’ Adriatico . Venti : Forti di Bora e Tramontana al Centro-Nord , di Libeccio al Sud . Mari : Molto mossi o agitati , specie i bacini orientali.



Conclusioni

Questo primo sistema perturbato del 2025 sarà breve ma intenso, portando precipitazioni diffuse, nevicate in montagna e venti sostenuti. Seguirà un nuovo rinforzo dell’anticiclone che garantirà stabilità nella seconda settimana di gennaio. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle evoluzioni meteo dei prossimi giorni.