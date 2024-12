Previsioni Meteo Sarà un Bianco Natale 2024: neve, freddo e venti forti

Meteo – Sarà un Bianco Natale per parte d’Italia: freddo, neve e vento tra vigilia e Santo Stefano. Ecco dove

Un’irruzione di aria fredda proveniente dal nord Europa segnerà il periodo natalizio per molte regioni italiane, portando maltempo diffuso, neve a bassa quota, freddo intenso e venti forti. Ecco il dettaglio delle previsioni per i giorni chiave delle festività natalizie.

Meteo Vigilia di Natale – Martedì 24 dicembre

La Vigilia si aprirà con residue nevicate su alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige, ma in graduale esaurimento. Le regioni centrali tirreniche e gran parte del Nord godranno di cieli soleggiati, mentre instabilità marcata interesserà il medio-basso Adriatico e il basso Tirreno.

Attesi rovesci temporaleschi accompagnati da nevicate abbondanti sull’Appennino centro-meridionale, con quota neve in discesa fino a 400-500 metri. Possibile neve a Campobasso, Avellino, e non esclusa su Murge, Gioia del Colle e Matera. Temperature in ulteriore calo, venti forti settentrionali e mari agitati completeranno il quadro.

Meteo Natale – Mercoledì 25 dicembre

Il giorno di Natale sarà segnato da instabilità concentrata principalmente al Sud e sul medio Adriatico, con Abruzzo sotto la lente per piogge sparse e neve fino a 500-600 metri sull’Appennino. Addensamenti potrebbero verificarsi su basso Veneto ed Emilia Romagna, con nevicate a bassa quota sull’Appennino emiliano.

Altrove, il Nord e le regioni centrali tirreniche beneficeranno di tempo stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno basse al Centro-Sud, con lievi rialzi al Nord. Persistenti i venti settentrionali, che renderanno i mari molto mossi o agitati.

Meteo Santo Stefano – Giovedì 26 dicembre

A Santo Stefano, l’instabilità proseguirà al Sud e sul medio Adriatico, con fenomeni localizzati e nevosi fino a 400-700 metri. Possibili irregolarità nuvolose al Nord, dove non si escludono fenomeni nevosi fino a bassa quota tra Veneto ed Emilia Romagna (da confermare). Le temperature non subiranno variazioni significative, mentre i venti forti e i mari mossi continueranno a caratterizzare la giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Il flusso freddo dall’Europa orientale manterrà condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, con piogge a tratti temporalesche, in particolare su Sud e Isole. Neve ancora possibile a quote di medio-bassa montagna sull’Appennino.

Le temperature tenderanno a un lieve rialzo generale, ma il freddo resterà predominante. I venti orientali moderati contribuiranno a mantenere i mari mossi.

Conclusione

Un Natale suggestivo attende parte dell’Italia, con scenari innevati e temperature rigide a creare l’atmosfera perfetta per le festività. Tuttavia, il maltempo richiederà prudenza, soprattutto sulle strade delle zone colpite da neve e vento. Rimanete aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. (3Bmeteo)

in aggiornamento

Allerta della Protezione Civile per la giornata di oggi, lunedì 23 dicembre 2024:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Gargano e Tremiti

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico