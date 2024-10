Previsioni meteo settimana instabile: piogge e vortice afro-mediterraneo in arrivo

Settimana: piogge persistenti e infiltrazioni atlantiche

Un vortice afro-mediterraneo persiste sulle basse latitudini, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia, con piogge a tratti abbondanti previste per la settimana entrante. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Lunedì: instabilità diffusa con piogge sparse

Il lunedì sarà caratterizzato da un cielo spesso nuvoloso su tutto il Paese. Le piogge, seppur sporadiche, interesseranno principalmente il Nordovest, l'Emilia Romagna e la fascia medio-adriatica. Al Sud, si prevedono rovesci più abbondanti, soprattutto su Sicilia e Calabria. Le temperature saranno leggermente superiori alla media stagionale, tipica della terza decade di ottobre.

Martedì: maltempo concentrato al Sud

La giornata di martedì vedrà ancora piogge persistenti al Sud, in particolare sulla Sicilia, dove i fenomeni potranno essere abbondanti. Anche il resto del Meridione, insieme a regioni centrali come Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, potrebbe essere interessato da piogge sparse. Al Nordovest ed Emilia Romagna, pur essendo presenti nubi, i fenomeni saranno meno significativi. Le temperature resteranno stabili rispetto al giorno precedente.

Mercoledì: prime infiltrazioni atlantiche

A metà settimana, le prime infiltrazioni di correnti umide atlantiche cominceranno a interferire con la circolazione orientale ancora attiva nel Mediterraneo centrale. Si attendono cieli nuvolosi con piogge sparse, specialmente nelle regioni centrali e in Sardegna. Anche il Sud peninsulare potrebbe vedere fenomeni isolati. Le temperature rimarranno sopra la media stagionale.

Giovedì e venerdì: aumento dell'instabilità

Tra giovedì e venerdì, l'influenza delle infiltrazioni atlantiche si intensificherà. Il Centro-Nord e la Sardegna saranno le aree più colpite, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente abbondanti. Il Sud peninsulare e la Sicilia, invece, potrebbero sperimentare condizioni meteo più stabili. Le temperature resteranno ancora al di sopra della media.

Weekend del 26-27 ottobre: instabilità in arrivo

Le previsioni per il fine settimana sono ancora in fase di analisi, ma è possibile che si verifichi una continuazione dell'instabilità iniziata venerdì. In particolare, il Nordovest potrebbe essere soggetto a piogge più intense, mentre il resto del Paese potrebbe godere di una maggiore protezione anticiclonica. Ulteriori aggiornamenti seguiranno nei prossimi giorni.

Allerta Protezione Civile per la giornata di oggi, Lunedì 21 ottobre 2024:

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige