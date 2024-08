Previsioni meteo: temporali in arrivo, caronte e ondata di calore da record sull'Italia

Temporali su molte regioni

L'anticiclone africano Caronte sta preparando il terreno per un'ondata di calore intensa che interesserà tutta l'Italia. Nei prossimi giorni, ci aspettiamo temperature record e un'afa opprimente. Tuttavia, prima di questa ondata di calore, giovedì sarà una giornata segnata da instabilità atmosferica.

Temporali previsti:

- Dopo i forti temporali di mercoledì sera al Nord, le piogge si sposteranno verso il Centro-Sud.

- Le regioni più colpite saranno Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia.

- Anche il Nord, soprattutto il Triveneto, potrebbe vedere temporali di calore, principalmente nelle zone alpine e prealpine.

Da venerdì 9 agosto: ritorno dell'anticiclone caronte

Da venerdì, Caronte riprenderà il suo dominio portando con sé una nuova 'bolla africana'.

Punti chiave dell'ondata di calore:

- Il picco di calore è atteso tra sabato 10 e domenica 11 agosto.

- Temperature record previste, con picchi oltre i 40°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Consigli per affrontare il caldo

- Idratazione: Bevi molta acqua.

- Evitare il sole Non uscire nelle ore più calde.

- Cercare frescura: Rifugiati in luoghi freschi e ventilati.

- Attenzione a bambini e anziani: Sono più vulnerabili al caldo.

Temporali di calore: un fenomeno estivo

I temporali di calore si verificano quando l'aria calda e umida sale rapidamente, formando nubi temporalesche. Caratterizzati da piogge intense, venti forti e talvolta grandine, sono comuni nelle aree interne e montuose, ma possono colpire anche le pianure e le coste.

Le prossime giornate saranno impegnative per chi non ama il caldo o dovrà rimanere in città. Tuttavia, i vacanzieri troveranno condizioni ideali, pur con la necessità di attenzione ai temporali in montagna. Preparatevi adeguatamente per affrontare questa ondata di calore e i temporali che potrebbero verificarsi. (ILMeteo)

In aggiornamento