Previsioni meteo. Weekend bollente: Aprile offre un anteprima estiva

Il termometro si impenna: Sabato e Domenica si prospettano giornate con clima giugnino e temperature che sfiorano i 30°C.

Il weekend ci regalerà un anticipo d'estate, con Sabato 13 e Domenica 14 Aprile che promettono temperature degne di un caldo mese di Giugno. I Centri di Calcolo confermano: la Primavera farà un salto verso l'estate.

Le piogge attuali, concentrate prevalentemente al Nord, lasceranno presto il posto a un clima più caldo. Un fronte temporalesco sta attraversando rapidamente la regione, ma dalla seconda metà della settimana, un promontorio anticiclonico sub-tropicale risalirà dal Marocco verso il Mediterraneo centrale, portando con sé un sensibile rialzo termico.

Questo fine settimana sarà quindi dominato da un sole generoso e un termometro in ascesa, che toccherà i 24-25°C al Centro-Sud e sulle pianure del Nord. La Domenica, sotto l'egida dell'anticiclone africano, regalerà temperature ancora più elevate, con punte di 27-29°C nelle città di Bologna, Firenze, Roma e Napoli, e potenziali picchi di oltre 30°C nelle vallate dell'Alto Adige, in Romagna, in Puglia e sulle Isole Maggiori.

Un weekend che ci proietta direttamente nelle atmosfere estive, ma non fatevi ingannare: la Primavera ci riserva ancora altre sorprese, con importanti movimenti atmosferici previsti per la settimana successiva. (iLMeteo)

In aggiornamento