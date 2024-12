Previsioni Meteo: weekend dell’immacolata: freddo artico, neve e maltempo

Weekend dell’Immacolata con Forti Piogge, Neve Copiosa e una Poderosa Irruzione Artica

L’Italia si prepara a un’improvvisa svolta invernale: il weekend dell’Immacolata sarà segnato dall’arrivo di un’intensa irruzione di aria artica direttamente dal Polo Nord. Correnti gelide e instabili, provenienti sia dalla Porta del Rodano che da quella della Bora, favoriranno la formazione di un ciclone sul Mediterraneo, portando abbondanti precipitazioni, freddo e nevicate diffuse.

Sabato 7 Dicembre: Prime Avvisaglie di Maltempo

Nel pomeriggio di sabato sono attesi i primi fenomeni al Nord, con nevicate abbondanti sull’arco alpino a partire dai 600-700 metri di quota. Potrebbe nevicare anche su alte pianure e colline, a seconda della quantità di aria fredda in quota e dell’intensità delle precipitazioni. Nel corso della giornata, le piogge si estenderanno rapidamente al Centro e alla Campania, segnando l’inizio di un peggioramento su larga scala.

Domenica 8 Dicembre: Maltempo Estremo e Neve a Quote Basse

Il giorno dell’Immacolata sarà caratterizzato da maltempo diffuso. Previste piogge intense sul Nord-Est, accompagnate da nevicate abbondanti sulle Alpi e Prealpi, con possibili accumuli anche in pianura sull’Emilia occidentale. Le regioni tirreniche e le Isole Maggiori saranno colpite da violenti temporali, localmente a carattere di nubifragio, con venti di burrasca.

Particolare attenzione alla Campania e alla Calabria: le temperature marine superiori alla media (fino a 2-3°C in più) favoriranno la formazione di celle temporalesche in grado di scaricare fino a 100 mm di pioggia in poche ore. Sulle zone interne delle due regioni sono attese nevicate sopra i 700-900 metri.

Le Prossime Settimane: Persistono Freddo e Precipitazioni

Le condizioni di maltempo proseguiranno anche nella settimana successiva, con nuove piogge e nevicate a bassa quota. L’inverno, dunque, sembra aver trovato la sua strada verso l’Italia, con un cambio radicale rispetto alle temperature miti delle scorse settimane.

Consigli e Raccomandazioni

Attenzione agli spostamenti: pianificate i viaggi con anticipo e monitorate gli aggiornamenti meteo, soprattutto in zone alpine e appenniniche. Prevenzione in aree soggette a nubifragi: proteggete gli ambienti sensibili a allagamenti e seguite le indicazioni delle autorità locali. Prudenza per gli automobilisti: neve e ghiaccio renderanno difficili gli spostamenti, specialmente nelle regioni del Nord.



Seguiteci per ulteriori aggiornamenti in tempo reale sul meteo del weekend. L’Inverno ha iniziato a far sentire la sua presenza, portando con sé le prime vere sfide stagionali. (iLMeteo)

In aggiornamento