Prima settimana di settembre: temporali intensi e temperature sopra la media

L'autunno meteorologico inizia con instabilità diffusa sull'Italia: attesi forti temporali ma l'alta pressione potrebbe riportare il caldo nel weekend.

L'autunno meteorologico ha ufficialmente preso il via, ma il fresco sembra ancora un miraggio, non solo in Italia ma in gran parte dell'Europa.

Le temperature restano sopra la media stagionale, con l'eccezione di un ristretto corridoio di bassa pressione dove le correnti atlantiche hanno temporaneamente prevalso sugli anticicloni.

Attualmente, una saccatura tra la Spagna e la Francia sta influenzando il tempo, e le sue evoluzioni potrebbero determinare condizioni meteorologiche variabili sull'Italia per tutta la settimana.

Lunedì: primi temporali in arrivo

Lunedì, un minimo di bassa pressione posizionato sulla Francia porterà nubi e temporali sulle regioni occidentali dell'Italia.

Nel pomeriggio, ci si aspetta una certa attività temporalesca soprattutto nelle zone interne e montuose del Nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure.

Alcuni di questi temporali potrebbero essere intensi e accompagnati da grandine.

Le temperature sono previste in lieve calo, ma resteranno comunque superiori alla media stagionale.

Martedì: instabilità continua

Martedì, la saccatura occidentale continuerà a portare addensamenti nuvolosi e temporali, specialmente sul basso Tirreno e nelle aree interne e montuose durante il pomeriggio.

Al Nord, non si escludono temporali anche sulle pianure, in particolare in Piemonte.

Le temperature rimarranno generalmente sopra la media, senza variazioni significative.

Mercoledì: leggero miglioramento

Mercoledì, l'influenza della saccatura occidentale dovrebbe attenuarsi, con un miglioramento del tempo e maggiori spazi di sole.

Tuttavia, persisterà una certa instabilità pomeridiana nelle zone interne e montuose, sebbene il rischio di temporali in pianura diminuisca.

Le temperature potrebbero registrare un leggero aumento.

Giovedì: possibile nuovo peggioramento

Giovedì, le previsioni diventano più incerte a causa della possibile formazione di un nuovo minimo di bassa pressione sulla Francia, che potrebbe portare condizioni di instabilità marcata e temporali, soprattutto al Centro-Nord.

Il Sud rimarrà probabilmente più protetto da queste perturbazioni, con un possibile aumento delle temperature, mentre al Centro-Nord potrebbe verificarsi un leggero calo termico.

Weekend: tendenza verso un clima più stabile

Verso il fine settimana, la tendenza attuale suggerisce che il minimo di bassa pressione potrebbe spostarsi verso la Spagna, aprendo la strada a una fase di tempo più stabile e caldo sull'Italia, con un ulteriore aumento delle temperature se questa evoluzione sarà confermata.

La prima settimana di settembre si preannuncia variabile con possibilità di temporali intensi, ma con una tendenza verso un miglioramento e un ritorno a condizioni più stabili e calde verso il weekend.

Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e preparatevi a possibili cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche. (3Bmeteo)

In aggiornamento