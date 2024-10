Problema in volo per un aereo Ryanair: rientra a Brindisi dopo un allarme tecnico

Un volo Ryanair diretto a Londra è stato costretto a tornare a Brindisi, da dove era partito, a causa dell'accensione di alcune spie di allarme rilevate dal pilota. L'aereo, decollato alle 11:50, ha interrotto il volo circa 40 minuti dopo, effettuando un atterraggio precauzionale.

I passeggeri sono stati immediatamente fatti scendere per consentire i controlli di sicurezza necessari, ma non è stata segnalata alcuna emergenza grave. Le operazioni di controllo si sono svolte in maniera regolare e i passeggeri sono stati rassicurati da Ryanair, che ha annunciato la ripartenza a breve.

Questo episodio rappresenta il quarto inconveniente tecnico registrato nell'ultimo mese da Ryanair, coinvolgendo gli scali di Orio al Serio e Brindisi. Anche in questi casi, si è trattato di situazioni gestite senza gravi ripercussioni, ma che hanno suscitato preoccupazione tra i viaggiatori.

Negli ultimi tempi, l'azienda ha intensificato le verifiche sui propri velivoli per garantire la sicurezza e la tranquillità dei passeggeri, ma gli eventi degli ultimi giorni hanno sollevato alcuni interrogativi sulla manutenzione degli aerei della compagnia low-cost.

La sicurezza dei voli resta una priorità per tutte le compagnie aeree, e Ryanair ha dichiarato che ogni anomalia viene gestita secondo i più severi protocolli internazionali. Tuttavia, questi ripetuti episodi hanno messo sotto pressione la compagnia, spingendo molti a domandarsi se sia necessaria una revision più approfondita delle procedure di manutenzione e controllo.

Con la stagione autunnale in pieno svolgimento e con un notevole numero di passeggeri che utilizzano i voli Ryanair per i loro viaggi, la compagnia ha garantito di fare il massimo per prevenire ulteriori disagi. Nel frattempo, i viaggiatori sono in attesa di comunicazioni ufficiali sui prossimi voli e sulla ripresa del servizio interrotto. (Ansa)