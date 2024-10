Processo "Glicine": 101 imputati, coinvolto l'ex governatore Oliverio

Processo "Glicine" a Crotone: 101 imputati, coinvolto anche l'ex governatore della Calabria Oliverio

È iniziato a Crotone il processo "Glicine", che vede tra i 101 imputati personalità di spicco della politica calabrese, tra cui l'ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, l'ex assessore regionale Nicola Adamo e l'imprenditrice Antonella Stasi, già vicepresidente facente funzioni della Regione. Il processo, presieduto dal giudice Giuseppe Collazzo, è il risultato di un'importante operazione condotta dai carabinieri nel giugno 2023, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro.

Un presunto comitato politico-affaristico legato alla 'ndrangheta

L'inchiesta ha fatto emergere l'esistenza di un presunto comitato politico-affaristico che, in alcuni ambiti, sarebbe stato collegato a cosche della 'ndrangheta. Questo gruppo avrebbe avuto il potere di influenzare le amministrazioni pubbliche, orientare il voto elettorale e gestire nomine e appalti. Tra gli altri imputati figurano anche Sabrina Gentile e Leo Pedace, ex assessori del Comune di Crotone, con Pedace coinvolto per questioni relative alla gestione dell'Azienda sanitaria provinciale.

Gli altri imputati e le accuse

Un'altra figura rilevante è Vincenzo Sculco, ex segretario generale della Cisl Calabria e leader del movimento politico "I Demokratici", attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione mafiosa. Tra gli imputati anche sua figlia, Flora Sculco, ex consigliere regionale, accusata di voto di scambio semplice.

Un processo complesso e lungo

L'operazione "Glicine" ha portato al rinvio a giudizio di 126 persone, 25 delle quali hanno optato per il rito abbreviato, il cui processo è iniziato il 26 settembre a Catanzaro. La prossima udienza del processo con rito ordinario è fissata per il 19 novembre, segnando l'inizio di una fase delicata per il futuro giudiziario di numerosi ex esponenti politici e imprenditori calabresi.