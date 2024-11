Radici e Futuro: Giusy Iemma sul valore del territorio calabrese

Giusy Iemma, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, ha condiviso un interessante spunto di riflessione sulla valorizzazione del territorio calabrese, puntando sulle radici storiche e culturali per costruire nuove prospettive di sviluppo.

Al centro del dibattito, il ruolo strategico del mar Ionio, le eccellenze locali e la storia delle produzioni alimentari e del vino, tra tradizione e innovazione.

Di seguito il testo integrale.

Guardare al passato, alle nostre radici, per costruire nuovi orizzonti.

In un processo di crescita, ragionare in termini di filiera e di collaborazione tra pubblico e privato rappresenta sicuramente la chiave giusta per fare delle eccellenze del nostro territorio un forte elemento di attrazione e di identità attorno a cui costruire opportunità di promozione della nostra terra.

Proficuo ed arricchente confronto con Francesco Zito, Giuseppe Castagnino, Mancuso Salvatore, Pietro Falbo, Giovanna De Sensi Sestito, straordinariamente moderato da Massimo Tigani Sava.

Grande intuizione di Talarico Roberto e Massimo Tigani Sava.

Al centro del dibattito “il mar Ionio al centro del mediterraneo, le eccellenze del territorio”; “produzioni alimentari e consumo del vino nella Calabria antica, tra enotri, greci, romani e bruzi”