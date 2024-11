Reggiana-Catanzaro: lo tsunami GialloRosso invade Reggio Emilia, oltre 1500 tifosi al seguito

Per il Catanzaro sarà come giocare in casa: domani al “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, i tifosi giallorossi saranno presenti in massa, superando le 1500 unità. I biglietti venduti per il settore ospiti, situato in curva nord, sono già 1513, ma la cifra è destinata a crescere, con le vendite aperte fino alle 19 di oggi.

Molti dei supporters calabresi partiranno direttamente dalla Calabria, mentre una buona parte arriverà dal nord Italia, dove la comunità catanzarese è numerosa e appassionata. In particolare, è atteso un folto gruppo da Bologna, sede di uno dei principali club di tifosi giallorossi, e da altre città settentrionali.

Morale alto per il Catanzaro, ma obiettivo vittoria ancora lontano in trasferta.

Dopo la vittoria contro il Sudtirol e il buon pareggio in casa della capolista Pisa, il Catanzaro di Fabio Caserta vuole continuare a crescere. La squadra, che ha la seconda miglior difesa della categoria, ha però difficoltà in fase offensiva, con un solo gol segnato in trasferta e nessuna vittoria fuori casa.

La trasferta di domani vedrà i giallorossi senza La Mantia, mentre sono in dubbio per problemi fisici Petriccione, Situm e Antonini.

Calendario della 13ª giornata

Oggi si disputano le seguenti partite (ore 15): Brescia-Cosenza, Modena-Carrarese, Pisa-Sampdoria e Südtirol-Sassuolo. Alle 17:15 si giocherà Mantova-Cremonese. Domani, invece, il programma proseguirà con Cittadella-Cesena, Juve Stabia-Spezia e Reggiana-Catanzaro alle 15, seguite da Salernitana-Bari alle 17:15. (Immagine archivio)

Con il supporto dei tifosi e il buon morale, il Catanzaro punta a conquistare punti preziosi.