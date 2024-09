Reggio Live Fest 2024: in oltre 30.000 per Fedez

Reggio Live Fest 2024: in oltre 30.000 per Fedez, Chiusura spettacolare del grandioso festival

Sul lungomare di Reggio Calabria straripante di pubblico

In oltre 30.000 hanno gremito ogni angolo del Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria, e c’è chi assicura che siano stati molti di più, per il live di Fedez che ha chiuso in modo spettacolare il Reggio Live Fest 2024 ideato, diretto e organizzato da Ruggero Pegna con il contributo di Regione Calabria “brand Calabria Straordinaria”, Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sette live in sette giorni, da Valerio Lundini a Goran Bregovic con la Wedding and Funeral band, passando per Ron, Matthew Lee, Max Gazze' e la Calabria Orchestra, Paolo Belli Big Band, fino a Fedez, preceduto dai bravissimi talenti calabresi Lio e Fiat 131 nella serata finale; una formula vincente che ha immerso Reggio per una settimana nella grande musica dal vivo per tutti i gusti e tutti i target, totalizzando oltre 100.000 spettatori e l'attenzione dei media nazionali.

Fedez ha regalato un'esibizione travolgente che ha mandato in delirio i suoi fan arrivati da tutta la regione e dalla vicina Sicilia, eseguendo tutti i suoi celebri successi da milioni di visualizzazioni.

Diversi i momenti di pura improvvisazione che hanno divertito il pubblico, con l’invito sul palcoscenico di uno spettatore a ballare con lui e allo stesso Sindaco Giuseppe Falcomatà. Spettacolare è stata la chiusura del live con oltre 30.000 telefonini accesi, l'abbraccio finale di un pubblico di giovani entusiasti e divertiti.

Soddisfatto al termine il promoter, artefice dei pi§' grandi e storici eventi in Calabria, da Tina Turner ad Elton John e altre centinaia di concerti e festival, ai quali si aggiunge questo ennesimo successo frutto di un'organizzazione impeccabile.

"Spenta sul campo ogni polemica da una meravigliosa tempesta di musica ed entusiasmo - ha affermato Ruggero Pegna - E’ stato un grande festival, dal cast alla scenotecnica, alla gestione di enormi masse di pubblico in sicurezza. Un lavoro faticoso e complesso, ma che ha dato un risultato eccezionale da ogni punto di vista, senza una minima sbavatura tecnica.

Uno sforzo enorme premiato da un successo andato oltre ogni previsione, che ha dimostrato innanzitutto la capacità di attrarre e in particolare, contro ogni timore, gestire grandi numeri di presenze, anche grazie all’idoneità della location e alla preziosa collaborazione delle forze dell’ordine. Ringrazio – ha concluso Pegna - la Regione Calabria e il Presidente Roberto Occhiuto per il suo contributo e il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha creduto in questo mio progetto assicurando il sostegno fondamentale di Comune e Città Metropolitana.

La mia Show Net ha chiuso il cerchio con una serie di anticipazioni e prestazioni gratuite, per la volontà di realizzare un festival straordinario, in linea con il brand regionale dell’Avviso Pubblico che, come ben noto, è proprio Calabria Straordinaria. Credo che nei prossimi giorni tireremo le somme in conferenza stampa e cominceremo a pensare all’appuntamento del prossimo anno, essendo il bando regionale triennale! Grazie a tutti i miei tecnici, alla stampa e a quelli che hanno collaborato!".