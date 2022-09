Regioni: borse studio in scuole per 50 anni istituzione

Regioni: borse studio in scuole per 50 anni istituzione. Si lavora anche ad allargare riconoscimento Unesco Transumanza

ROMA, 07 FEB - "Abbiamo approvato il bilancio consuntivo e preventivo, che era un atto dovuto, e abbiamo riflettuto su come fare iniziative e coordinarle per i 50 anni dalle istituzioni delle Regioni.

La prima iniziativa si terrà in Piemonte, seguirà il Lazio. Stiamo quindi lavorando per un annullo filatelico e perchè nelle scuole i ragazzi possano avere delle borse di studio in accordo anche con il Miur e con le dirigenze scolastiche regionali".

E' quanto afferma, la Coordinatrice dei consigli regionali, Rosa D'Amelio, riferendo dei lavori di questa mattina della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome.

"C'è anche il quarantennale del terremoto dell'Irpinia e della Basilicata - spiega D'Amelio -, faremo una iniziativa il 3 aprile nel paese del cratere a Lioni, con i presidenti dei consigli di tutta Italia per capire a che punto è la ricostruzione. Occasione anche per un bilancio sulla Protezione civile che fu istituita proprio per quel terribile evento". "Infine - fa sapere - abbiamo avuto una importante riflessione con uno dei sei nomi italiani dell'Unesco, Pier Luigi Petrillo, perchè abbiamo avuto il riconoscimento della transumanza come bene immateriale dell'umanità. Sei o sette consigli regionali erano partiti già con un protocollo.

Tra questi Molise, Abruzzo, Campania e Lazio. L'Unesco ha dato il riconoscimento per queste regioni e per alcune comunità locali insieme anche alla Grecia e all'Austria e noi lavoreremo molto ad allargare questo perimetro perchè c'è molto interesse da parte di Regioni non ancora inserite".