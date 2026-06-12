Petrolio, euro e gas sotto osservazione: mercati deboli tra energia e cambi
Prezzi dell’energia in calo e euro poco mosso sui mercati valutari
Il mercato delle materie prime apre all’insegna della prudenza, con il prezzo del petrolio ancora in ribasso e il gas naturale in lieve flessione sul riferimento europeo di Amsterdam. Un quadro che conferma una fase di attenzione per investitori, imprese e consumatori, soprattutto in un contesto economico ancora condizionato da domanda energetica, tensioni internazionali e andamento dei cambi.
Prezzo del petrolio in calo: Wti a 85,78 dollari
Il prezzo del petrolio registra una nuova discesa sui mercati internazionali. Il Wti con consegna a luglio viene scambiato a 85,78 dollari al barile, segnando una flessione del 2,20%.
In ribasso anche il Brent, riferimento europeo e internazionale, che con consegna ad agosto passa di mano a 88,23 dollari al barile, con una riduzione del 2,38%.
Il calo delle quotazioni può essere letto come un segnale di maggiore cautela da parte degli operatori, che continuano a monitorare l’equilibrio tra domanda globale, produzione e scorte disponibili.
Euro poco mosso sul dollaro e in lieve rialzo sullo yen
Sul fronte valutario, l’euro resta sostanzialmente stabile. La moneta unica europea viene scambiata a 1,1560 dollari, con una lieve flessione dello 0,16%.
Diverso l’andamento rispetto allo yen giapponese, dove l’euro si attesta a 185,3400 yen, registrando un avanzamento dello 0,11%.
La stabilità del cambio euro dollaro rappresenta un elemento importante per le importazioni energetiche, spesso denominate in valuta statunitense, e può incidere indirettamente sui costi sostenuti da imprese e famiglie.
Prezzo del gas in lieve ribasso ad Amsterdam
Anche il prezzo del gas chiude debole sul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per l’Europa. Il future sul metano con consegna a luglio ha terminato la seduta in calo dello 0,8%, attestandosi a 49,5 euro al Megawattora.
Il mercato del gas resta particolarmente seguito perché collegato non solo ai consumi domestici, ma anche ai costi industriali e alla produzione di energia elettrica.
Energia e cambi restano al centro dell’attenzione
La contemporanea debolezza di petrolio e gas, insieme a un euro stabile, fotografa una fase di mercato prudente. Gli operatori guardano con attenzione ai prossimi dati economici, alle decisioni delle banche centrali e all’evoluzione della domanda energetica globale.
Per famiglie e imprese, l’andamento delle quotazioni energetiche resta un indicatore fondamentale, perché può influenzare nel tempo carburanti, bollette e costi di produzione.
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