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Petrolio, euro e gas sotto osservazione: mercati deboli tra energia e cambi

Nicola Cundò
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Petrolio, euro e gas sotto osservazione: mercati deboli tra energia e cambi
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Prezzi dell’energia in calo e euro poco mosso sui mercati valutari

Il mercato delle materie prime apre all’insegna della prudenza, con il prezzo del petrolio ancora in ribasso e il gas naturale in lieve flessione sul riferimento europeo di Amsterdam. Un quadro che conferma una fase di attenzione per investitori, imprese e consumatori, soprattutto in un contesto economico ancora condizionato da domanda energetica, tensioni internazionali e andamento dei cambi.

Prezzo del petrolio in calo: Wti a 85,78 dollari

Il prezzo del petrolio registra una nuova discesa sui mercati internazionali. Il Wti con consegna a luglio viene scambiato a 85,78 dollari al barile, segnando una flessione del 2,20%.

In ribasso anche il Brent, riferimento europeo e internazionale, che con consegna ad agosto passa di mano a 88,23 dollari al barile, con una riduzione del 2,38%.

Il calo delle quotazioni può essere letto come un segnale di maggiore cautela da parte degli operatori, che continuano a monitorare l’equilibrio tra domanda globale, produzione e scorte disponibili.

Euro poco mosso sul dollaro e in lieve rialzo sullo yen

Sul fronte valutario, l’euro resta sostanzialmente stabile. La moneta unica europea viene scambiata a 1,1560 dollari, con una lieve flessione dello 0,16%.

Diverso l’andamento rispetto allo yen giapponese, dove l’euro si attesta a 185,3400 yen, registrando un avanzamento dello 0,11%.

La stabilità del cambio euro dollaro rappresenta un elemento importante per le importazioni energetiche, spesso denominate in valuta statunitense, e può incidere indirettamente sui costi sostenuti da imprese e famiglie.

Prezzo del gas in lieve ribasso ad Amsterdam

Anche il prezzo del gas chiude debole sul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per l’Europa. Il future sul metano con consegna a luglio ha terminato la seduta in calo dello 0,8%, attestandosi a 49,5 euro al Megawattora.

Il mercato del gas resta particolarmente seguito perché collegato non solo ai consumi domestici, ma anche ai costi industriali e alla produzione di energia elettrica.

Energia e cambi restano al centro dell’attenzione

La contemporanea debolezza di petrolio e gas, insieme a un euro stabile, fotografa una fase di mercato prudente. Gli operatori guardano con attenzione ai prossimi dati economici, alle decisioni delle banche centrali e all’evoluzione della domanda energetica globale.

Per famiglie e imprese, l’andamento delle quotazioni energetiche resta un indicatore fondamentale, perché può influenzare nel tempo carburanti, bollette e costi di produzione.


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Scritto da Nicola Cundò

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