Euipo: la contraffazione di prodotti di design costa all'Italia 2,3 miliardi di euro

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Secondo nuovi risultati pubblicati dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il design di un prodotto svolge un ruolo decisivo nelle scelte d’acquisto dei consumatori in tutta l’Unione europea. Tuttavia, con l’aumento dell’importanza del design nelle decisioni dei consumatori, designer e imprese europee sono esposti a rischi crescenti derivanti dalla contraffazione.

I risultati di una nuova indagine condotta a livello dell’UE mostrano che il 72% dei consumatori europei considera importante il design del prodotto al momento di decidere cosa acquistare. Circa un terzo (31%) afferma che il disegno o modello è molto o estremamente importante al momento dell’acquisto di un prodotto. Inoltre, la metà dei consumatori dell’UE apprezza un buon design e quasi 3 consumatori su 4 (73 %) sono disposti a pagare di più per un prodotto caratterizzato da un design migliore.

Il design è particolarmente importante per i consumatori più giovani: l’80 % delle persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni dichiara che si tratta di un fattore importante nelle proprie decisioni di acquisto. I giovani sono inoltre più propensi a pagare prezzi più elevati per prodotti dal design migliore e ad associare il design a emozioni positive.

Analizzando i diversi settori, i dati mostrano che il design è particolarmente influente nell’industria dell’arredamento e della moda: il 76% dei consumatori dell’UE lo considera molto importante nell’acquisto di mobili e il 66% nell’acquisto di abbigliamento e accessori.

Sebbene qualità e prezzo restino i fattori di acquisto più importanti, il design contribuisce a orientare le preferenze dei consumatori, in particolare tra le generazioni più giovani.

Tuttavia, il valore del design lo rende anche vulnerabile alla contraffazione e alla copia non autorizzata, fenomeni che restano diffusi in settori chiave quali moda, arredamento, elettronica e altri beni di consumo.

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO João Negrão ha dichiarato:

«Il design europeo è uno dei nostri maggiori punti di forza competitivi. Plasma i prodotti di cui ci fidiamo, che apprezziamo e utilizziamo ogni giorno, aiutando al contempo le imprese a distinguersi sul mercato globale. Le ricerche confermano che i consumatori, in particolare le generazioni più giovani, riconoscono il valore di un buon design. La protezione dei disegni e modelli offre ai creatori la fiducia necessaria per innovare e alle imprese un vantaggio competitivo, generando la crescita e la competitività su cui si fonda l’economia europea».



La contraffazione, una minaccia per il design europeo

I prodotti contraffatti che imitano l’aspetto dei prodotti autentici si sono diffusi ampiamente, alimentati dall’espansione del commercio elettronico e dall’influenza dei social media. Circa il 13% degli europei dichiara di aver acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti, un dato che sale al 26% tra i consumatori più giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Secondo i dati dell’EUIPO, l’industria della moda e dell’abbigliamento, strettamente legata al design, registra perdite annue stimate pari a 12 miliardi di EUR, mentre le borse, i gioielli e gli orologi contraffatti costano ai produttori legittimi una perdita di vendite di circa 2,7 miliardi di EUR ogni anno in tutta l’UE. In Italia la contraffazione è all’origine di perdite annuali pari a 1,7 miliardi di EUR nel settore dell’abbigliamento e di 640 milioni di EUR in quelli delle borse, dei gioielli e degli orologi.

Le PMI sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di violazione, poiché spesso si basano su un numero limitato di design distintivi e dispongono di capacità ridotte per monitorare e far valere i propri diritti sui disegni e modelli.

Oltre all’impatto economico, i prodotti contraffatti possono comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori e per l’ambiente, poiché spesso non rispettano le norme di sicurezza e qualità. Le ricerche dimostrano inoltre che il commercio di merci contraffatte è collegato alle reti della criminalità organizzata e, in alcuni casi, allo sfruttamento della manodopera.

Il design come risorsa strategica per le imprese

Le industrie basate sul design rappresentano una quota significativa dell’attività economica e dell’occupazione nell’UE. Danno lavoro a circa 28 milioni di persone, pari a circa il 13% dell’occupazione nell’UE, e generano oltre il 16% del PIL dell’UE.

Gli studi dell’EUIPO mostrano inoltre che le piccole imprese che registrano i propri disegni e modelli generano quasi il 30% di ricavi in più per dipendente e corrispondono salari quasi del 25% superiori rispetto alle imprese prive di diritti di proprietà intellettuale registrati. Tuttavia, nonostante questi vantaggi, solo l’1% circa delle PMI dell’UE detiene diritti su disegni e modelli registrati.

L’EUIPO promuove attivamente la protezione e il rispetto dei diritti sui disegni e modelli, in particolare a favore delle PMI. Tra le iniziative figurano programmi di sostegno finanziario come il Fondo per le PMI, servizi di consulenza, tra cui IP Scan e strumenti di tutela come l’IP Enforcement Portal. Inoltre, l’EUIPO collabora strettamente con organizzazioni quali Europol e Frontex, nonché con le autorità di contrasto degli Stati membri, per combattere la criminalità legata alla proprietà intellettuale nell’UE, anche attraverso azioni coordinate su larga scala contro i prodotti contraffatti.

L’EUIPO organizza inoltre i DesignEuropa Awards, un concorso europeo che premia i migliori design e i loro creatori, dai pionieri affermati agli innovatori emergenti, rafforzando al contempo l’importanza della protezione dei disegni e modelli. I premi, che celebrano il loro decimo anniversario nel 2026, mettono inoltre in evidenza il ricco patrimonio europeo nel campo del design e il suo importante contributo alla cultura, alla creatività e alla vita quotidiana.

Una recente riforma legislativa volta a modernizzare il diritto dell’UE in materia di disegni e modelli ha semplificato le procedure, ridotto i costi e reso la protezione più accessibile, introducendo anche nuove modalità di rappresentazione dei design innovativi e animati.

La registrazione di un disegno o modello dell’UE garantisce alle imprese una protezione rapida ed economicamente vantaggiosa in tutto il mercato dell’Unione mediante un’unica domanda presentata online all’EUIPO. La tassa di deposito parte da 350 EUR. I disegni e modelli dell’UE registrati sono tutelabili in tutti i 27 Stati membri dell’UE e possono essere rinnovati ogni cinque anni fino a un massimo di 25 anni.