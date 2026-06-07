Industria Felix 2026 premia 75 imprese del Sud Italia tra Basilicata Calabria Molise e Puglia

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Ad Acaya riconoscimenti alle aziende più competitive del Meridione selezionate dall’analisi di diecimila bilanci

Industria Felix ha premiato le 75 imprese più competitive di Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, che si aggiungono alle 86 aziende già riconosciute in Campania. L’evento si è svolto venerdì 5 giugno 2026, nella Giornata mondiale dell’ambiente, all’Acaya Golf Resort di Acaya, in provincia di Lecce, nell’ambito del 72° appuntamento di Industria Felix L’Italia che compete.

L’iniziativa, tra le più rilevanti a livello nazionale per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali, ha coinvolto imprenditori, manager, professionisti, istituzioni e mondo accademico, confermando il ruolo del Mezzogiorno come area sempre più strategica per crescita, occupazione e innovazione.

I numeri del premio Industria Felix 2026

Il riconoscimento nasce dall’analisi di diecimila bilanci di società di capitali con sede legale nelle quattro regioni coinvolte e con fatturato superiore ai 2 milioni di euro.

La Puglia guida la classifica con 27 imprese premiate, trainata dalle province di Bari e Taranto. Seguono la Calabria con 18 aziende, con Catanzaro in testa davanti a Cosenza, la Basilicata con 16 imprese, dove Matera supera di poco Potenza, e il Molise con 14 aziende, con Campobasso nettamente davanti a Isernia.

Sul piano economico, la Puglia si conferma una delle regioni più performanti del Meridione, con circa 6.500 aziende, 78 miliardi di euro di fatturato e una crescita dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Il dato percentuale migliore, però, arriva dalla Calabria, che registra un incremento dell’8,5%, con circa 15,6 miliardi di ricavi e 1.900 imprese.

La Puglia ottiene anche la migliore crescita degli addetti, con un aumento del 9,5% su 310mila occupati. Bene anche la Basilicata, con 848 imprese, 9 miliardi di fatturato, crescita del 2,2% e 32.249 addetti, in aumento del 5,2%. Il Molise presenta invece una situazione a doppia velocità: 473 imprese, 5,8 miliardi di ricavi, lieve calo dello 0,3%, ma 17mila addetti in crescita del 7,3%. Il dato negativo è legato soprattutto alla provincia di Isernia, che segna -7,1%, a fronte del +9,8% di Campobasso.

Un evento dedicato a imprese sostenibilità e competitività

Il 72° evento di Industria Felix ha chiuso il primo semestre di premiazioni regionali, coinvolgendo complessivamente 352 aziende. Ora l’attenzione si sposta sui due appuntamenti nazionali: l’evento ESG previsto a fine ottobre e quello del 2 dicembre 2026 a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana, dove saranno protagoniste le migliori aziende italiane distinte per settore.

L’evento è stato moderato dal giornalista Gianmarco Sansolino ed è stato organizzato da Industria Felix Magazine, fondato e diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Foggia e Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.

Media partner dell’evento è stata Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE Euronext Group, M&L Consulting Group ed EpyonVivida. IFM supporta inoltre i Sustainable development GOALS.

Gli interventi e le menzioni di merito

Durante il convegno sono intervenuti Nicola Delle Donne, presidente di Confindustria Puglia, Valerio Locatelli, dottore commercialista e co-founder di M&L Consulting Group tramite videomessaggio, Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, Angelo Conte, socio di EpyonVivida, Stefano Giordano, wealth and estate planning di Banca Mediolanum, Antonio Pellè, Relationship Manager di ELITE Euronext Group, Giovanni Reale, responsabile Equity capital markets di Banca Mediolanum, Giulio Isaia, area manager di Cerved Group, Marco Gabbiani, Ugo Lombardi e Piero Laterza di Banca Mediolanum.

Sono intervenuti anche Michele Chieffi, dottore commercialista, Filippo Liverini, imprenditore, Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cesare Pozzi, docente dell’Università Luiss Guido Carli, presidente di Dri d’Italia s.p.a. e portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix, Roberto Giordano, vicesindaco di Lecce, e, durante il networking finale, Sebastiano Leo, assessore al Bilancio della Regione Puglia.

Nel corso dell’evento sono state assegnate anche menzioni di merito ai neo Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Giancarlo Negro, presidente di Links Management and Technology s.p.a., e Sergio Fontana, assente, presidente di Farmalabor s.r.l.

Le 75 aziende premiate da Industria Felix

Le società premiate hanno ricevuto le Alte Onorificenze di Bilancio, ritirate da imprenditori e manager delle rispettive aziende.

Basilicata 16 imprese

Matera 9: Alex S.p.a., Cave e Cantieri S.r.l., Clemente S.r.l., Datacontact S.r.l., Istituto di Vigilanza “L’aquila” Società Cooperativa, Organizzazione di Produttori Athena S.C.A R.L., Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus, Sacel S.r.l., Tescom S.r.l.

Potenza 7: Autolinee Liscio S.p.a., Azzurra Società Semplificata a R.L., Edil Bradanica Calcestruzzi S.r.l., Felc S.r.l., Fiore S.r.l., Gda S.p.a., Spix Italia S.r.l.

Calabria 18 imprese

Catanzaro 6: Cal.Me. S.p.a., Camas Energy S.r.l., Lamezia Multiservizi S.p.a., Raffaele S.p.a., Scamar S.r.l., Tutto Calabria di A. Celli S.r.l.

Cosenza 5: Anmi Siss S.r.l., Cps S.r.l., Greco Ecology S.r.l., No.Do. e Servizi S.r.l., Sila S.p.a.

Crotone 3: Cantine Vincenzo Ippolito S.r.l. Agricola, Gruppo Oleario Portaro S.r.l., I.C.G. S.r.l.

Reggio Calabria 3: International Juices S.r.l., Tec.Al.Co. S.r.l., Vitasì Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale.

Vibo Valentia 1: Vivisol Calabria S.r.l.

Molise 14 imprese

Campobasso 11: C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, D.R. Multiservice S.r.l., Delta Impianti Industriali di Caposiena R. & C. S.r.l., Di Ciero S.r.l., La Molisana S.p.a., Laboratorio Niro S.r.l., M.B.C. S.r.l., Molisedea S.r.l., Ortofrutta Sol Sud Società Cooperativa Agricola Organizzazione di Produttori, Panificio Azzurro S.r.l., S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.a.

Isernia 3: Grafica Isernina S.r.l., Nej Donadio S.r.l., Teniamoci per mano Società Cooperativa Sociale.

Puglia 27 imprese

Bari 9: Acquedotto Pugliese S.p.a., Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., Delizia S.p.a., Dicosola S.r.l., Domar S.p.a., Ifac S.p.a., Master Italy S.r.l., Non Solo Strade S.r.l., Sita Sud S.r.l.

Barletta Andria Trani 4: Cofra S.r.l., Idcert S.r.l. Società Benefit, Il Pastaio di Maffei Savino & C. S.r.l., Inart3 S.r.l.

Brindisi 1: Scaff System S.r.l.

Foggia 2: Garganica Residence S.r.l., Guardia Locale S.r.l.

Lecce 2: Affreschi & Affreschi S.r.l., Pellegrino Vending S.r.l.

Taranto 9: Castiglia S.r.l., Feni Gioielli di Marzano Maria Rosaria & C. S.r.l., Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.r.l., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a R.L., Progeva S.r.l., Società Autotrasporti Eccezionali S.r.l., T & D S.r.l., Tecnology Project S.r.l., Zanzar S.p.a.