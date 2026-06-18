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Antonio Megna eletto Presidente del Consiglio Comunale di Crotone: “Restituire centralità e autorevolezza all’assemblea cittadina”

Prima seduta del nuovo Consiglio Comunale: Antonio Megna alla guida dell’assise cittadina

Nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Crotone, è stato eletto Antonio Megna come nuovo Presidente del Consiglio Comunale, un incarico istituzionale di grande rilevanza per il funzionamento democratico dell'ente e per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa della città.

L'elezione rappresenta uno dei primi atti significativi della nuova consiliatura e segna l'avvio di una fase politica che punta a rafforzare il ruolo dell'assemblea cittadina quale luogo privilegiato di confronto, partecipazione e rappresentanza dei cittadini.

Il ringraziamento al sindaco Voce e ai consiglieri comunali

Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente ha espresso un sentito ringraziamento al sindaco Vincenzo Voce e a tutti i consiglieri comunali per la fiducia ricevuta.

Megna ha evidenziato come il ruolo affidatogli non rappresenti soltanto un riconoscimento personale, ma soprattutto una responsabilità istituzionale che richiede equilibrio, capacità di ascolto e attenzione verso tutte le componenti politiche presenti in aula.

Secondo il nuovo presidente, il Consiglio Comunale deve tornare a essere il cuore della vita democratica cittadina, uno spazio nel quale affrontare le problematiche del territorio e costruire soluzioni condivise nell'interesse della collettività.

Restituire centralità al Consiglio Comunale di Crotone

Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Antonio Megna ha riguardato la necessità di restituire piena autorevolezza al Consiglio Comunale di Crotone.

Il presidente ha sottolineato l'importanza di superare le contrapposizioni sterili e le polemiche che spesso rallentano il lavoro istituzionale, favorendo invece un confronto costruttivo e orientato ai risultati.

L'obiettivo dichiarato è quello di rilanciare il Consiglio come sede di proposta, discussione e partecipazione democratica, valorizzando il contributo di maggioranza e opposizione nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Il ruolo dei consiglieri comunali e delle commissioni

Nel suo intervento, Megna ha posto particolare attenzione al lavoro dei consiglieri comunali, chiamati a rappresentare le esigenze e le aspettative dei cittadini.

Secondo il neo presidente, ogni consigliere deve svolgere il proprio mandato con senso di responsabilità, impegno e spirito di servizio verso la comunità.

Particolare rilevanza è stata attribuita alle commissioni consiliari, definite come i veri laboratori della politica amministrativa. È all'interno di questi organismi che vengono approfonditi i temi più importanti per la città e costruite molte delle proposte che successivamente approdano in aula per il confronto politico e la votazione.

Anche il ruolo dei gruppi consiliari è stato indicato come elemento fondamentale per garantire stabilità, coesione e credibilità all'azione amministrativa.

Il valore del lavoro di squadra e del bene comune

Nel corso del suo intervento, Antonio Megna ha richiamato il valore del lavoro collettivo e della collaborazione tra tutte le forze politiche.

Il presidente ha ricordato come ogni eletto rappresenti non soltanto se stesso, ma il risultato dell'impegno di una comunità e di un progetto politico condiviso.

Per questo motivo, ha evidenziato come il bene comune debba sempre prevalere sugli interessi individuali, ponendo al centro dell'azione amministrativa le esigenze reali della città e dei cittadini.

Una presidenza improntata a imparzialità e dialogo

Riferendosi al proprio mandato, il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Crotone ha ribadito il carattere di garanzia della carica che è chiamato a ricoprire.

Megna ha assicurato che svolgerà il proprio ruolo con imparzialità, trasparenza e rispetto delle prerogative di tutte le forze politiche, garantendo ascolto e dialogo sia alla maggioranza che all'opposizione.

Un approccio che punta a favorire un clima istituzionale costruttivo e rispettoso, indispensabile per affrontare le sfide che attendono la città nei prossimi anni.

Antonio Megna: “Mi metto al servizio della città”

Nel passaggio conclusivo del suo intervento, il neo presidente ha voluto lanciare un messaggio di disponibilità e responsabilità verso l'intera comunità crotonese.

«Con umiltà, senso delle istituzioni e amore per Crotone mi metto al servizio del Consiglio Comunale e di tutti i cittadini, affinché questa assemblea possa riconquistare il ruolo centrale che merita nella vita politica e amministrativa della città».

Parole che delineano una visione orientata al dialogo, alla partecipazione e al rafforzamento delle istituzioni locali, con l'obiettivo di rendere il Consiglio Comunale di Crotone sempre più protagonista delle scelte strategiche per il futuro della città.