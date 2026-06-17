Il sindaco di Soverato Daniele Vacca annuncia quasi 5 milioni di euro per il nuovo depuratore consortile

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Soverato ottiene quasi 5 milioni di euro per il nuovo depuratore consortile: finanziamento strategico per l’intero comprensorio

La Regione Calabria finanzia lo spostamento del depuratore: investimento complessivo vicino ai 9 milioni di euro

Importante passo avanti per il futuro ambientale e infrastrutturale del comprensorio ionico catanzarese. Il Comune di Soverato, in qualità di ente capofila del depuratore consortile che serve i territori di Soverato, Davoli, Satriano e San Sostene, ha ottenuto dalla Regione Calabria un nuovo finanziamento pari a 4.950.000 euro destinato al progetto di spostamento dell’impianto.

L'annuncio è stato accolto con soddisfazione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Vacca, che ha sottolineato l'importanza strategica dell'intervento per tutto il territorio.

Un finanziamento atteso da anni

Le nuove risorse stanziate dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria, guidato da Antonio Montuoro, rappresentano un tassello fondamentale per la realizzazione di un'opera considerata prioritaria da cittadini, amministratori e operatori del settore.

Lo spostamento del depuratore consortile è infatti un progetto atteso da tempo, ritenuto indispensabile per migliorare la gestione delle acque reflue e garantire standard ambientali sempre più elevati in un'area caratterizzata da una forte vocazione turistica.

Investimento totale vicino ai 9 milioni di euro

Il nuovo contributo regionale si aggiunge ai 4 milioni di euro già assegnati in precedenza dal CIPE.

Grazie a questo ulteriore finanziamento, la disponibilità economica complessiva per l'intervento raggiunge circa 9 milioni di euro, una cifra che consente di affrontare con maggiore serenità tutte le fasi progettuali e realizzative dell'opera.

L'obiettivo è dotare il territorio di un sistema depurativo moderno, efficiente e in grado di rispondere alle esigenze future dei comuni coinvolti.

Perché il nuovo depuratore è importante

La realizzazione del progetto porterà diversi benefici:

Miglioramento della qualità ambientale del territorio.

del territorio. Maggiore efficienza nella gestione delle acque reflue.

Riduzione dell'impatto sull'ecosistema costiero.

Potenziamento dei servizi a favore di residenti e turisti.

Valorizzazione dell'immagine del comprensorio ionico calabrese.

In un'area dove il turismo rappresenta una delle principali risorse economiche, investire nelle infrastrutture ambientali significa anche rafforzare la competitività del territorio e tutelare il patrimonio naturale.

Un'opera strategica per il futuro del comprensorio

L'intervento sul depuratore consortile di Soverato, Davoli, Satriano e San Sostene viene considerato una delle opere pubbliche più rilevanti degli ultimi anni per l'area.

Con il raggiungimento della copertura finanziaria necessaria, il progetto entra ora in una fase decisiva, aprendo la strada alla realizzazione di un'infrastruttura che potrà garantire benefici concreti sotto il profilo ambientale, sanitario ed economico.

L'arrivo di quasi 5 milioni di euro dalla Regione Calabria rappresenta quindi una notizia particolarmente positiva per tutto il territorio, che da anni attendeva un passo concreto verso la soluzione definitiva della questione depurativa.