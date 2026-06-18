Rapporto OPTIME 2026: dall’Ecobonus Elettrodomestici all’Intelligenza Artificiale, le sfide che stanno ridisegnando il mercato dell’elettronica.

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Presentata presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri la nuova edizione del Rapporto annuale dell’Osservatorio per la Tutela in Italia del Mercato dell’Elettronica

Si è svolta ieri presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri la presentazione del Rapporto OPTIME 2026, la nuova Nota di Aggiornamento annuale dell’Osservatorio per la Tutela in Italia del Mercato dell’Elettronica, appuntamento che da quasi dieci anni rappresenta uno dei principali momenti di analisi e confronto sui temi della legalità, della concorrenza, della sostenibilità e della tutela dei consumatori nel settore dell’elettronica di consumo e delle tecnologie domestiche.

L’incontro, moderato dal giornalista Rai Fabrizio Frullani, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle autorità indipendenti, delle imprese e delle principali associazioni di categoria del comparto. Dopo il saluto istituzionale del Consigliere AGCOM Massimiliano Capitanio e l’analisi di scenario presentata da NIQ Nielsen, sono intervenuti il Presidente di APPLiA Italia Confindustria Stefano Pasini, il Presidente di AIRES Andrea Scozzoli e il Presidente di OPTIME Davide Rossi. La tavola rotonda ha inoltre riunito esponenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del mondo imprenditoriale e del Comitato Scientifico di OPTIME.

Il Rapporto 2026 fotografa un settore che, pur rappresentando circa un punto del PIL nazionale, si trova oggi al centro di profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche. In un contesto caratterizzato dalla crescita dell’intelligenza artificiale, dall’espansione del commercio digitale e dalla crescente pressione competitiva dei marketplace globali, OPTIME richiama l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di mercato eque e omogenee per tutti gli operatori.

Tra i focus centrali dell’edizione 2026 figura l’analisi dell’impatto economico e ambientale dell’Ecobonus Rottamazione Elettrodomestici, individuato da OPTIME come una delle iniziative più efficaci degli ultimi anni nel favorire il ricambio tecnologico del parco installato, sostenere le famiglie e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale. Secondo le elaborazioni contenute nel Rapporto, la misura ha generato oltre 250.000 incentivi, consentito un risparmio energetico stimato in circa 57 GWh annui e favorito la raccolta di oltre 11.400 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con il 60% dei voucher destinato a nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Accanto al tema dell’Ecobonus, il Rapporto approfondisce alcuni dei fenomeni che stanno trasformando il mercato dell’elettronica e delle tecnologie digitali: la crescita del social commerce, le nuove modalità di acquisto delle giovani generazioni, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata al marketing e alle vendite, la concorrenza asimmetrica tra operatori tradizionali e piattaforme extra-UE, la sostenibilità ambientale e le sfide legate alla gestione dei RAEE.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai nuovi rischi associati alla diffusione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali, dai deepfake pubblicitari alle frodi online, fino alle nuove forme di phishing e manipolazione dei consumatori, fenomeni che richiedono strumenti di controllo e vigilanza sempre più evoluti.

«Da quasi dieci anni il Rapporto OPTIME osserva e analizza con puntualità i fenomeni che stanno trasformando il mercato dell’elettronica e delle tecnologie domestiche», ha dichiarato Davide Rossi, Presidente di OPTIME. «In una fase storica caratterizzata da cambiamenti rapidissimi, il nostro obiettivo resta quello di favorire uno sviluppo dell’innovazione che sia compatibile con il rispetto delle regole, della concorrenza leale, dell’ambiente e dei diritti dei consumatori.

L’Ecobonus Rottamazione Elettrodomestici ha dimostrato che sostenibilità ambientale, tutela dei consumatori e sostegno all’economia possono procedere nella stessa direzione. È una misura che ha prodotto benefici concreti per le famiglie, per il mercato e per l’ambiente e che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e imprese. Per questo auspichiamo che possa essere confermata e ulteriormente rafforzata anche nei prossimi anni.

Lo stesso principio vale per le nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e innovazione, ma richiede attenzione, responsabilità e regole chiare. Dobbiamo garantire che venga utilizzata per migliorare il mercato e tutelare i consumatori, contrastando al tempo stesso tutte le forme di abuso e manipolazione che la tecnologia può rendere possibili».

Tra gli impegni annunciati da OPTIME per il 2026 figurano l’avvio di un progetto pilota per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel contrasto alle pratiche commerciali illecite online, la proposta di accordi di collaborazione con le principali piattaforme social per la rimozione di contenuti abusivi, il rafforzamento delle attività di monitoraggio sui marketplace internazionali e il sostegno alla creazione di una task force pubblico-privata dedicata al contrasto dell’evasione degli eco-contributi e all’incremento della raccolta dei RAEE.

Il Rapporto OPTIME 2026 conferma così la missione dell’Osservatorio: individuare tempestivamente i nuovi fenomeni che incidono sul mercato dell’elettronica e delle tecnologie domestiche, favorire il dialogo tra istituzioni e imprese e contribuire alla costruzione di un ecosistema fondato su legalità, innovazione, sostenibilità e tutela dei consumatori.