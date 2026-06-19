NUBURU punta sull’Italia: piano da 336 milioni di dollari per difesa, sicurezza e innovazione tecnologica

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La strategia di NUBURU tra Golden Power, acquisizioni e crescita nel settore della difesa

La società americana NUBURU (NYSE American: BURU) ha presentato ufficialmente il proprio Piano Italiano per la Difesa, un progetto industriale e tecnologico che potrebbe rappresentare uno degli investimenti più significativi nel comparto della difesa, della sicurezza e delle tecnologie dual use in Italia nei prossimi anni. Il piano è stato illustrato dopo la notifica della procedura Golden Power relativa all'acquisizione del 70% di Tekne S.p.A., azienda italiana attiva nei settori dei veicoli speciali, dell'elettronica e della guerra elettronica.

Secondo le stime diffuse dall'azienda, il progetto potrebbe generare circa 336,3 milioni di dollari di ricavi cumulati tra il 2026 e il 2029, senza considerare le future attività commerciali previste negli Stati Uniti.

Un piano industriale basato su software, difesa avanzata e tecnologie dual use

Alla base della strategia di NUBURU c'è la creazione di una piattaforma integrata che unisce:

Guerra elettronica (EW)

Sistemi CEMA

Veicoli speciali

Tecnologie laser e fotoniche

Software di orchestrazione e resilienza operativa

Produzione avanzata per la difesa

L'obiettivo è sviluppare un ecosistema nel quale mezzi, sensori, piattaforme elettroniche e sistemi ottici possano dialogare tra loro attraverso un'infrastruttura software condivisa, capace di raccogliere dati, validare informazioni, supportare le decisioni operative e garantire tracciabilità e sicurezza.

Questa visione si inserisce perfettamente nel trend globale della digitalizzazione della difesa, dove il valore strategico non deriva più esclusivamente dall'hardware, ma dalla capacità di integrare e gestire grandi quantità di dati in tempo reale.

Ricavi previsti: oltre 336 milioni di dollari entro il 2029

Nella documentazione presentata agli investitori, NUBURU ha indicato una crescita progressiva del fatturato associato al piano italiano:

Anno 2026 13,1 milioni di dollari 2027 74,4 milioni di dollari 2028 105,7 milioni di dollari 2029 143,1 milioni di dollari

Complessivamente, il valore previsto raggiunge circa 336,3 milioni di dollari nel quadriennio considerato. Si tratta di una previsione che non include eventuali sviluppi commerciali negli Stati Uniti, né le attività della joint venture americana Maddox Defense.

Il ruolo strategico di Tekne, Orbit, Lyocon e SunCubes

Per realizzare la propria piattaforma integrata, NUBURU sta costruendo un ecosistema tecnologico che coinvolge diverse realtà italiane.

Tekne

L'acquisizione di Tekne S.p.A. rappresenta il pilastro industriale dell'intero progetto. L'azienda dispone di competenze consolidate nei settori:

Veicoli speciali per la difesa

Sistemi elettronici

Guerra elettronica

Mobilità militare

Orbit

Orbit dovrebbe costituire il cuore software della piattaforma, fornendo strumenti per:

Gestione dati

Workflow operativi

Integrazione API

Supporto decisionale

Resilienza operativa

Lyocon

Attraverso Lyocon, NUBURU punta a rafforzare il settore della fotonica e dei laser blu ad alta potenza, tecnologie considerate strategiche sia in ambito industriale che militare.

SunCubes

L'eventuale ingresso di SunCubes potrebbe aggiungere competenze nel campo delle:

Comunicazioni ottiche

Trasmissione dell'energia tramite laser

Tecnologie spaziali

Sistemi per infrastrutture critiche

Le sei aree strategiche del Piano Italiano per la Difesa

Il progetto è stato strutturato attorno a sei principali famiglie tecnologiche:

Difesa ottica e contrasto ai droni

Sistemi laser e tecnologie a energia diretta destinati alla protezione da minacce aeree e droni.

Guerra elettronica e comunicazioni tattiche

Soluzioni per il controllo dello spettro elettromagnetico e per le comunicazioni operative.

Veicoli speciali

Piattaforme mobili per missioni di difesa, sorveglianza e supporto logistico.

Orchestrazione software

Sistemi digitali per il coordinamento delle operazioni e la gestione dei dati.

Produzione avanzata e supporto operativo

Capacità industriali per la realizzazione e manutenzione delle tecnologie sul campo.

Comunicazioni ottiche e resilienza infrastrutturale

Ricerca e sviluppo nel settore delle comunicazioni laser e della protezione delle infrastrutture critiche.

Investimenti in Italia, occupazione e sviluppo industriale

Uno degli aspetti più rilevanti del piano riguarda l'impatto economico sul territorio italiano.

Secondo le stime presentate da NUBURU:

sono previsti circa 15,5 milioni di euro di investimenti industriali (CapEx) tra il 2026 e il 2030;

tra il 2026 e il 2030; potrebbero essere creati circa 372 nuovi posti di lavoro diretti ;

; l'indotto potrebbe generare tra 500 e 650 ulteriori occupati ;

; verranno valorizzati gli stabilimenti italiani di Poggiofiorito, Ortona e Guastalla.

L'azienda ha inoltre dichiarato di voler preservare la proprietà intellettuale italiana e mantenere nel Paese le competenze tecnologiche considerate strategiche.

Arrivano Carlo Alberto Carnevale Maffè e il Generale Pietro Serino

Per rafforzare la credibilità del progetto, NUBURU ha annunciato il coinvolgimento di due figure di alto profilo.

Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè

Docente della SDA Bocconi e consulente strategico, contribuirà agli aspetti legati a:

governance industriale;

strategie competitive;

valorizzazione della proprietà intellettuale;

sviluppo economico della piattaforma.

Generale Pietro Serino

Ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, supporterà il progetto sugli aspetti relativi a:

strategia militare;

relazioni istituzionali;

interoperabilità NATO;

posizionamento internazionale.

Operazione Tekne: NUBURU accelera con nuovi investimenti

Parallelamente alla presentazione del piano, NUBURU ha annunciato un ulteriore finanziamento di 1 milione di euro destinato a sostenere il capitale circolante di Tekne.

L'importo si aggiunge al milione già versato alla firma dell'accordo preliminare e rientra nell'operazione che prevede:

acquisizione del 70% di Tekne ;

; valutazione pre-money di 52 milioni di euro ;

; aumento di capitale fino a 29,692 milioni di euro ;

; meccanismo di earn-out collegato ai ricavi futuri.

L'intera operazione resta subordinata all'esito della procedura Golden Power e alle necessarie autorizzazioni regolamentari.

Cosa significa il piano NUBURU per il settore della difesa italiana

L'iniziativa di NUBURU si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente domanda di tecnologie per la sicurezza, la difesa elettronica, il contrasto ai droni e la protezione delle infrastrutture critiche.

Se il progetto dovesse essere completato secondo le previsioni, l'Italia potrebbe diventare uno dei principali poli europei per lo sviluppo di sistemi integrati che combinano software, intelligenza artificiale, guerra elettronica, laser avanzati e veicoli speciali, rafforzando il ruolo dell'industria nazionale all'interno della filiera della NATO e dei mercati alleati.

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Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260617919225/it/

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