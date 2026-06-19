NUBURU punta sull’Italia: piano da 336 milioni di dollari per difesa, sicurezza e innovazione tecnologica
La strategia di NUBURU tra Golden Power, acquisizioni e crescita nel settore della difesa
La società americana NUBURU (NYSE American: BURU) ha presentato ufficialmente il proprio Piano Italiano per la Difesa, un progetto industriale e tecnologico che potrebbe rappresentare uno degli investimenti più significativi nel comparto della difesa, della sicurezza e delle tecnologie dual use in Italia nei prossimi anni. Il piano è stato illustrato dopo la notifica della procedura Golden Power relativa all'acquisizione del 70% di Tekne S.p.A., azienda italiana attiva nei settori dei veicoli speciali, dell'elettronica e della guerra elettronica.
Secondo le stime diffuse dall'azienda, il progetto potrebbe generare circa 336,3 milioni di dollari di ricavi cumulati tra il 2026 e il 2029, senza considerare le future attività commerciali previste negli Stati Uniti.
Un piano industriale basato su software, difesa avanzata e tecnologie dual use
Alla base della strategia di NUBURU c'è la creazione di una piattaforma integrata che unisce:
- Guerra elettronica (EW)
- Sistemi CEMA
- Veicoli speciali
- Tecnologie laser e fotoniche
- Software di orchestrazione e resilienza operativa
- Produzione avanzata per la difesa
L'obiettivo è sviluppare un ecosistema nel quale mezzi, sensori, piattaforme elettroniche e sistemi ottici possano dialogare tra loro attraverso un'infrastruttura software condivisa, capace di raccogliere dati, validare informazioni, supportare le decisioni operative e garantire tracciabilità e sicurezza.
Questa visione si inserisce perfettamente nel trend globale della digitalizzazione della difesa, dove il valore strategico non deriva più esclusivamente dall'hardware, ma dalla capacità di integrare e gestire grandi quantità di dati in tempo reale.
Ricavi previsti: oltre 336 milioni di dollari entro il 2029
Nella documentazione presentata agli investitori, NUBURU ha indicato una crescita progressiva del fatturato associato al piano italiano:
|Anno
|2026
|13,1 milioni di dollari
|2027
|74,4 milioni di dollari
|2028
|105,7 milioni di dollari
|2029
|143,1 milioni di dollari
Complessivamente, il valore previsto raggiunge circa 336,3 milioni di dollari nel quadriennio considerato. Si tratta di una previsione che non include eventuali sviluppi commerciali negli Stati Uniti, né le attività della joint venture americana Maddox Defense.
Il ruolo strategico di Tekne, Orbit, Lyocon e SunCubes
Per realizzare la propria piattaforma integrata, NUBURU sta costruendo un ecosistema tecnologico che coinvolge diverse realtà italiane.
Tekne
L'acquisizione di Tekne S.p.A. rappresenta il pilastro industriale dell'intero progetto. L'azienda dispone di competenze consolidate nei settori:
- Veicoli speciali per la difesa
- Sistemi elettronici
- Guerra elettronica
- Mobilità militare
Orbit
Orbit dovrebbe costituire il cuore software della piattaforma, fornendo strumenti per:
- Gestione dati
- Workflow operativi
- Integrazione API
- Supporto decisionale
- Resilienza operativa
Lyocon
Attraverso Lyocon, NUBURU punta a rafforzare il settore della fotonica e dei laser blu ad alta potenza, tecnologie considerate strategiche sia in ambito industriale che militare.
SunCubes
L'eventuale ingresso di SunCubes potrebbe aggiungere competenze nel campo delle:
- Comunicazioni ottiche
- Trasmissione dell'energia tramite laser
- Tecnologie spaziali
- Sistemi per infrastrutture critiche
Le sei aree strategiche del Piano Italiano per la Difesa
Il progetto è stato strutturato attorno a sei principali famiglie tecnologiche:
Difesa ottica e contrasto ai droni
Sistemi laser e tecnologie a energia diretta destinati alla protezione da minacce aeree e droni.
Guerra elettronica e comunicazioni tattiche
Soluzioni per il controllo dello spettro elettromagnetico e per le comunicazioni operative.
Veicoli speciali
Piattaforme mobili per missioni di difesa, sorveglianza e supporto logistico.
Orchestrazione software
Sistemi digitali per il coordinamento delle operazioni e la gestione dei dati.
Produzione avanzata e supporto operativo
Capacità industriali per la realizzazione e manutenzione delle tecnologie sul campo.
Comunicazioni ottiche e resilienza infrastrutturale
Ricerca e sviluppo nel settore delle comunicazioni laser e della protezione delle infrastrutture critiche.
Investimenti in Italia, occupazione e sviluppo industriale
Uno degli aspetti più rilevanti del piano riguarda l'impatto economico sul territorio italiano.
Secondo le stime presentate da NUBURU:
- sono previsti circa 15,5 milioni di euro di investimenti industriali (CapEx) tra il 2026 e il 2030;
- potrebbero essere creati circa 372 nuovi posti di lavoro diretti;
- l'indotto potrebbe generare tra 500 e 650 ulteriori occupati;
- verranno valorizzati gli stabilimenti italiani di Poggiofiorito, Ortona e Guastalla.
L'azienda ha inoltre dichiarato di voler preservare la proprietà intellettuale italiana e mantenere nel Paese le competenze tecnologiche considerate strategiche.
Arrivano Carlo Alberto Carnevale Maffè e il Generale Pietro Serino
Per rafforzare la credibilità del progetto, NUBURU ha annunciato il coinvolgimento di due figure di alto profilo.
Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè
Docente della SDA Bocconi e consulente strategico, contribuirà agli aspetti legati a:
- governance industriale;
- strategie competitive;
- valorizzazione della proprietà intellettuale;
- sviluppo economico della piattaforma.
Generale Pietro Serino
Ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, supporterà il progetto sugli aspetti relativi a:
- strategia militare;
- relazioni istituzionali;
- interoperabilità NATO;
- posizionamento internazionale.
Operazione Tekne: NUBURU accelera con nuovi investimenti
Parallelamente alla presentazione del piano, NUBURU ha annunciato un ulteriore finanziamento di 1 milione di euro destinato a sostenere il capitale circolante di Tekne.
L'importo si aggiunge al milione già versato alla firma dell'accordo preliminare e rientra nell'operazione che prevede:
- acquisizione del 70% di Tekne;
- valutazione pre-money di 52 milioni di euro;
- aumento di capitale fino a 29,692 milioni di euro;
- meccanismo di earn-out collegato ai ricavi futuri.
L'intera operazione resta subordinata all'esito della procedura Golden Power e alle necessarie autorizzazioni regolamentari.
Cosa significa il piano NUBURU per il settore della difesa italiana
L'iniziativa di NUBURU si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente domanda di tecnologie per la sicurezza, la difesa elettronica, il contrasto ai droni e la protezione delle infrastrutture critiche.
Se il progetto dovesse essere completato secondo le previsioni, l'Italia potrebbe diventare uno dei principali poli europei per lo sviluppo di sistemi integrati che combinano software, intelligenza artificiale, guerra elettronica, laser avanzati e veicoli speciali, rafforzando il ruolo dell'industria nazionale all'interno della filiera della NATO e dei mercati alleati.
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Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260617919225/it/
NUBURU - Rapporti con gli investitori: [email protected]
Contatto per i media: [email protected]
Website: www.nuburu.net
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