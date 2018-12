Renzo Piano “il mio regalo a Genova”

L’archistar impeganta nella ricostruzione del ponte a sostituzione del Morandi crollato il 14 Agosto definisce la sua collaborazione nel progetto come “il mio regalo a Genova”. L’opera, che verrà realizzata entro la fine del prossimo anno quando non sarà ancora utilizzabile ma visibile, avrà un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro e sarà realizzata dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Il progetto supervisionato da Piano e da un team alto livello, come confermato dal sindaco di Genova Bucci, vedrà nascere un ponte che “non si chiamerà più ponte morandi” ha detto il primo cittadino.