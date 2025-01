Replica del Presepe Vivente nel suggestivo borgo di Gimigliano

La magia del Presepe Vivente ha preso vita nel caratteristico borgo del centro inferiore di Gimigliano, conosciuto per le sue bellezze storiche e naturalistiche come la pietra verde, i mulini, la pietra di Jozzi e la statua del patrono San Giuseppe.



L’evento, organizzato dal gruppo "Jusu in festa" in collaborazione con le parrocchie del SS. Salvatore e Santa Maria Assunta e con il patrocinio del Comune di Gimigliano, si è aperto il 29 dicembre 2024 con una partecipazione entusiasta da parte di numerosi visitatori.



Grande il contributo offerto da tutta la comunità e cittadinanza.

La prima giornata ha visto anche la presenza di molti fedeli in visita presso la Basilica della Madonna di Porto, punto di riferimento per la comunità diocesana e provinciale e chiesa giubilare.



Da lì, i visitatori sono stati invitati a proseguire il percorso fino al cuore del borgo, dove le scene della Natività sono state riprodotte con grande realismo.



La rappresentazione ha coinvolto figuranti in costumi tradizionali, che hanno ricreato la nascita di Gesù in un’atmosfera unica di fede e raccoglimento.

Il Presepe Vivente continua a richiamare l’attenzione di molti, con la prossima replica prevista per il 5 gennaio 2025 alle ore 17,00.



"Un’occasione imperdibile" - ha detto il parroco don Fabrizio Fittante - "per immergersi nelle tradizioni natalizie e scoprire il fascino di Gimigliano, un luogo dove storia, spiritualità e cultura si fondono armoniosamente".