Riflessioni Post Frosinone-Bari 3-4: le analisi di Vivarini e Longo tra progresso e preparazione. (Video)

Nel post-partita Frosinone-Bari, gli allenatori delle due squadre, Vincenzo Vivarini per il Frosinone e Moreno Longo per il Bari, hanno condiviso le loro riflessioni sulle prestazioni delle rispettive squadre. Entrambi hanno evidenziato i progressi fatti durante il ritiro e le sfide che ancora attendono le loro formazioni. Mentre Vivarini ha sottolineato l'importanza dell'adattamento ai nuovi principi di gioco e del carico atletico, Longo ha messo in luce l'identità di gioco del Bari e il processo di apprendimento tattico. Con il mercato estivo ancora in corso, entrambi gli allenatori hanno espresso fiducia nelle operazioni in atto per completare le rose e affrontare al meglio la prossima stagione.

Le Parole di Mister Vivarini nel Post Frosinone-Bari 2-4

FROSINONE - Nel post-partita Frosinone-Bari, mister Vivarini ha condiviso il suo punto di vista sugli allenamenti e sulla prestazione della squadra, evidenziando il processo di adattamento ai nuovi principi di gioco e l'impatto del carico atletico.

Adattamento ai nuovi principi di gioco

Mister Vivarini ha sottolineato l'importanza delle prime due settimane di allenamenti, nelle quali ha riscontrato una squadra molto applicata e attenta nel mettere in pratica i nuovi principi di gioco introdotti. Ha riconosciuto che la squadra è ancora in una fase di adattamento, ma ha mostrato segni di progresso:

"Abbiamo visto dei buoni segnali nella partita amichevole contro la squadra greca, sebbene la squadra sia ancora un po' macchinosa e insicura nel fare le cose."

Prestazione nella Partita

Riguardo alla prestazione nella partita contro il Bari, Vivarini ha espresso soddisfazione per i primi 30 minuti di gioco, durante i quali la squadra ha dimostrato di sapere cosa fare in campo. Tuttavia, ha riconosciuto che la fatica ha influito sul rendimento complessivo:

"Oggi abbiamo fatto molto bene nella prima mezz'ora. Poi sono venute meno le forze, anche perché stiamo caricando molto negli allenamenti."

Preparazione atletica

Vivarini ha evidenziato l'importanza della preparazione atletica, spiegando che il carico di lavoro attuale è finalizzato a garantire una buona condizione fisica per l'inizio del campionato:

"Tutto il lavoro che stiamo facendo è in funzione di arrivare bene ad agosto per la prima di campionato."

Il Mercato e i nuovi arrivi

Parlando di mercato, Vivarini ha espresso soddisfazione per l'arrivo di Ambrosino, sottolineando l'importanza di completare la squadra il prima possibile. Ha inoltre menzionato che la squadra è ancora un "cantiere aperto" e che la società sta lavorando intensamente per allestire una rosa competitiva:

"Sono contento che Ambrosino sia arrivato. Il mercato è ancora aperto e dobbiamo completare le coppie della squadra."

Giocatori attuali e voci di mercato

Mister Vivarini ha affrontato anche il tema delle voci di mercato che riguardano alcuni giocatori come Mazzitelli e Caso. Ha espresso grande stima per loro, riconoscendo però che il mercato aperto può creare distrazioni:

"Ho grande stima per Mazzitelli, Caso, Marchizza e Gelli. Sono giocatori di assoluto valore, ma bisogna avere pazienza e tranquillità nel gestire le situazioni di mercato."

Giovani promesse e prospettive future

Infine, Vivarini ha elogiato le prestazioni dei giovani giocatori come Cichella e Cittadini, evidenziando le potenzialità della squadra e l'importanza di continuare a lavorare duramente per competere con squadre di alto livello:

"Sono molto contento delle prestazioni dei giovani come Cichella e Cittadini. La squadra ha delle bellissime potenzialità e possiamo divertirci se riusciamo a completarla bene."

In conclusione, le parole di mister Vivarini riflettono un mix di soddisfazione per i progressi fatti finora e consapevolezza delle sfide che ancora attendono la squadra. Con un occhio sempre rivolto al mercato e alla preparazione atletica, l'allenatore sembra fiducioso nel futuro del Frosinone.





Le Parole di Moreno Longo nel Post Frosinone-Bari

BARI - Nel post partita Frosinone-Bari, l'allenatore del Bari, Moreno Longo, ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra e sugli sviluppi tattici e atletici in corso durante il ritiro.

Positività e identità di gioco

Longo ha esordito esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando l'identità di gioco mostrata, nonostante il doppio svantaggio iniziale:

"Portiamo a casa sicuramente indicazioni positive perché la squadra ha proposto con identità quello per cui ha lavorato durante il ritiro, affrontando una squadra di pari livello."

Allenamenti e adattamento

Ha poi spiegato che, in questa fase della stagione, le partite sono considerate principalmente allenamenti, sia per il Bari che per il Frosinone. Ha evidenziato come l'adattamento ai nuovi metodi di lavoro richieda tempo e possa comportare errori, utili per il processo di apprendimento:

"In questo momento della stagione questi sono allenamenti per tutte le squadre, siamo in costruzione sia noi che il Frosinone."

Analisi tattica

Longo ha fornito un'analisi tattica della partita, spiegando come la disposizione della squadra fosse dettata dal modo di giocare del Frosinone. Ha sottolineato l'importanza di accettare duelli e pressioni alte per migliorare la lettura delle situazioni da parte dei giocatori:

"Abbiamo accettato il duello, abbiamo accettato una pressione alta, uno contro uno, e quindi la nostra disposizione in campo variava in base alle mosse del Frosinone."

Prestazioni individuali e condizione fisica

Parlando delle prestazioni individuali, Longo ha elogiato Kevin per il suo potenziale, sottolineando l'importanza di ritrovare la condizione fisica e mentale:

"Kevin ha fatto vedere il suo potenziale. Sappiamo che può essere un giocatore importante, ma dobbiamo prendere tutto con equilibrio e lavorare per essere pronti il prima possibile per le partite che contano."

Mercato e tempistiche

Longo ha affrontato anche il tema del mercato, ringraziando la società per gli sforzi fatti per migliorare la squadra. Ha sottolineato l'importanza di completare la rosa il prima possibile per affrontare al meglio la stagione:

"La società sta lavorando per metterci nella condizione migliore possibile con le tempistiche del mercato. Dovesse arrivare ancora qualcuno, lo accoglierò volentieri."

Rispetto per Frosinone

Infine, Longo ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta a Frosinone, ricordando i legami con la città e la reciproca stima:

"Ringrazio la gente di Frosinone per l'accoglienza straordinaria. Sapete quanto sono legato a questa città per quello che ci siamo scambiati reciprocamente."