Rivoluzione in Serie B: Caserta alla Reggiana, D'Aversa a Cesena, Dionisi al Palermo e Magalini al Bari, i dettagli

Rivoluzione Estiva nelle Panchine della Serie B. Fabio Caserta verso la Reggiana, D'Aversa a Cesena, Di Francesco in bilico a Frosinone

ROMA - La prossima stagione di Serie B promette di essere una delle più avvincenti degli ultimi anni, con numerosi cambiamenti sia tra i direttori sportivi che tra gli allenatori. Questa rivoluzione estiva potrebbe portare ad un campionato più equilibrato, con meno squadroni multimilionari e una competizione più aperta.

Il caso Palermo

Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha annunciato importanti novità per il club. Dopo una stagione altalenante che ha visto il Palermo sfiorare la promozione in Serie A, la società ha deciso di voltare pagina. Morgan De Santis, con la sua vasta esperienza internazionale, è stato nominato direttore tecnico. Per la panchina, la scelta è ricaduta su Alessio Dionisi, considerato uno dei tecnici emergenti più promettenti, già vincitore della Serie B e protagonista in Serie A.

Bari e le altre novità

Anche a Bari si prevedono grandi cambiamenti, con l'arrivo probabile di Magalini dal Catanzaro per affiancare Di Cesare, ex giocatore ora prossimo a una nuova carriera dirigenziale. Tuttavia, la scelta dell'allenatore è ancora in sospeso e verrà decisa dal nuovo manager una volta insediato.

Il Catanzaro, invece, deve trovare un nuovo direttore sportivo, con Lovisa dalla Juve Stabia come possibile candidato. Anche Pisa vedrà nuove figure, con Pippo Inzaghi favorito per la panchina e Giovanni Rossi, ex Sassuolo, in pole position per il ruolo di manager.

Situazione in evoluzione alla Reggiana e Salernitana

La Reggiana, dopo la promozione di Pizzimenti, è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la partenza di Nesta. Fabio Caserta sembra essere in vantaggio su Abate e Aquilani per la panchina. Aquilani piace anche alla Salernitana, che però è in attesa di sviluppi societari riguardanti una possibile cessione a una nuova proprietà statunitense. Petrachi resta favorito come nuovo manager, salvo sorprese legate alla cessione del club.

Cesena, Südtirol e Cittadella in attesa di conferme

Tra le squadre che devono solo cambiare allenatore spicca il Cesena, che ha l’ok di D’Aversa se il Venezia non interferirà. Al Südtirol si attende la conferma di Valente, mentre al Cittadella Gorini dovrebbe essere confermato nei prossimi giorni. La prossima settimana sarà cruciale per capire se Di Francesco continuerà con il Frosinone.

Cosenza alla ricerca del direttore sportivo

Infine, il Cosenza è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con numerosi nomi in ballo tra cui Ursino, Polito e Meluso. Il fine settimana potrebbe portare a un nome a sorpresa, segno di una vera rivoluzione che potrebbe riservare ancora molti colpi di scena.

Questa rivoluzione nelle panchine e nelle direzioni sportive promette una Serie B più incerta e appassionante, dove ogni squadra avrà la sua chance di emergere.