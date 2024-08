Roccella Summer Festival, tutto pronto per il concerto dei Pooh

La famosa band italiana si esibirà al Teatro al Castello la sera del 14 agosto

Il gruppo musicale più longevo della musica italiana ritorna live per un concerto tutto da vedere.

I Pooh in Calabria per la tournée "Amici per sempre - estate 2024” in un Teatro al Castello che si preannuncia tutto esaurito.

L’evento in programma il 14 agosto è organizzato dalla Ticket S ervice Calabria del promoter Maurizio Senese che porterà il gruppo più amato e seguito della storia della musica.

Sarà una serata nella quale la band proporrà il suo miglior repertorio che certamente coinvolgerà quanti si recheranno nella splendida location della cittadina della costa ionica reggina.

I Pooh nonostante abbiano già da qualche hanno annunciato l’addio dalle scene, si sono ritrovati in più occasioni richiamati a furor di popolo da un pubblico affezionato per esprimere la loro musica con un entusiasmo sempre crescente a dispetto dell’età sei singoli componenti.

Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli faranno riemergere ricordi mai rimossi dalla mente di tutti, indistintamente, in quanto con la loro musica hanno gioito, pianto e cantato intere generazioni.

Le emozioni non mancheranno, i Pooh stanno per ritornare…





Maurizio Matino

