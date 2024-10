Roma, 17enne muore in schianto su scooter rubato: fuggiva dai carabinieri

Roma, in via Riva Ostiense, dove un diciassettenne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Edoardo Clementi, questo il nome del giovane, era a bordo di uno scooter rubato quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato fatale. Il ragazzo, che non indossava il casco, è morto poco dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale San Camillo.

La Dinamica dell'Incidente

Lunedì pomeriggio, una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella ha notato uno scooter fermo sulla carreggiata opposta, con due ragazzi a bordo. Alla vista dei militari, uno dei due è fuggito a piedi tra la vegetazione, lasciando sul posto il casco. Edoardo, invece, è salito sullo scooter e si è lanciato a tutta velocità nel tentativo di fuggire.

I carabinieri hanno immediatamente invertito la marcia, ma il giovane è sparito dalla loro visuale. Pochi istanti dopo, Edoardo è stato trovato gravemente ferito a terra, a causa dello schianto contro il muro della caserma dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118, ma il ragazzo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Lo scooter risultava rubato

Lo scooter, un modello SH, era stato rubato lo scorso 29 settembre. Le forze dell'ordine hanno sequestrato il mezzo per ulteriori indagini. La polizia locale del VIII Gruppo Tintoretto ha effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, mentre il sostituto procuratore Antonino Di Maio ha deciso di non disporre l'autopsia, restituendo il corpo del giovane alla famiglia per le esequie.

Un tragico epilogo senza precedenti

Edoardo Clementi non aveva precedenti penali. Era uno studente come tanti, attivo sui social media, inclusa la piattaforma TikTok, dove postava video personali. In un post di pochi giorni fa, Edoardo si mostrava sorridente, con la frase: "Nonostante tutto, sempre con il sorriso." La sua morte ha scosso profondamente amici e familiari, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi affettuosi sui social, tra cui cuori neri e parole di addio come: "Riposa in pace mister, mi mancherai per sempre."

Telecamere e rilievi confermano la fatalità

Nella zona dell'incidente sono presenti telecamere di sorveglianza, e dalle prime analisi dei filmati sembra confermata la tragica fatalità: Edoardo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro. La dinamica non lascia spazio a dubbi sulla drammaticità dell'evento.

Il caso ha sollevato riflessioni sulla sicurezza stradale e sull'importanza del casco, soprattutto tra i giovani. Il drammatico epilogo di Edoardo ha sconvolto il quartiere e tutta la comunità che ora piange la sua scomparsa.