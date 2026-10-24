Roma, blitz antidroga tra la Capitale e i Castelli: nove arresti e mezzo chilo di stupefacenti sequestrati

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La Polizia di Stato ha inferto un duro colpo allo spaccio di droga a Roma e nei Castelli Romani, con nove arresti e il sequestro di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti e più di 3.000 euro in contanti. Le operazioni, condotte in diverse zone della Capitale, hanno rivelato un'intensa attività di smercio al dettaglio, spesso organizzata con modalità rapide e creative per eludere i controlli.

Piazza Bologna: lite per un taxi finisce con l'arresto

Un episodio apparentemente banale ha portato alla luce un giro di spaccio. A piazza Bologna, un uomo ha aggredito un tassista dopo un incidente stradale, prendendo a calci il veicolo e minacciando il conducente con un coltello. Intercettato poco dopo dagli agenti, l'uomo è stato trovato in possesso di 17 involucri di cocaina, 615 euro in contanti e due telefoni cellulari. L'episodio ha aperto uno spiraglio su un'attività illecita ben più strutturata.

Casal Bruciato: l'odore dell'hashish tradisce i coniugi pusher

Una lite domestica ha invece smascherato un'altra coppia di spacciatori. A Casal Bruciato, gli agenti delle Volanti, intervenuti per un diverbio tra coniugi, sono stati insospettiti dal forte odore di hashish proveniente dal soggiorno. Qui hanno trovato un panetto lasciato in bella vista su un posacenere. La perquisizione successiva ha permesso di sequestrare oltre 80 grammi di hashish e 720 euro in contanti. Per i due è scattato l'arresto.

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Torrevecchia: cocaine nascosta sotto la scocca dell'auto

In via di Torrevecchia, due uomini sono stati fermati alla guida delle rispettive auto. In un caso, la cocaina era stata occultata sotto la scocca in plastica dell'abitacolo, insieme a 920 euro in contanti. Nell'altro, gli agenti del XIV Distretto Primavalle hanno trovato oltre 170 grammi di sostanza stupefacente nel bagagliaio. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

San Basilio: scambi flash e nascondigli improvvisati

Nel quartiere San Basilio, due pusher sono stati traditi da movimenti sospetti e da cessioni organizzate su strada, con scambi rapidi e astucci lanciati dal finestrino dell'auto. Gli agenti del IV Distretto San Basilio e del Commissariato Appio Nuovo hanno sequestrato oltre 200 grammi di cocaina, in parte già lavorata e in parte allo stato grezzo. Per i due, entrambi italiani, sono scattate le manette.

Alessandrino e Castelli Romani: la droga viaggia su quattro ruote

Nel quartiere Alessandrino, un uomo fermato a bordo di un'utilitaria a noleggio nascondeva dosi di cocaina e crack all'interno dei boxer, oltre a 275 euro e un telefono che continuava a squillare. A Castel Gandolfo, invece, è stato il forte odore avvertito all'apertura dello sportello a insospettire gli agenti. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di hashish, cocaina e strumenti per il confezionamento, compreso un insolito nascondiglio: una poketball contenente circa 53 grammi di hashish.

Bilancio e prospettive

Complessivamente, l'operazione ha permesso di togliere dalla strada oltre mezzo chilo di droga e più di 3.000 euro in contanti, sottratti alla disponibilità dei pusher. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria. Le indagini preliminari proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.