Salernitana-Catanzaro, Iemmello out. Ulteriori biglietti a disposizione per i tifosi giallorossi

Per la gara in terra campana brutte notizie dall’infermeria, buone in compenso per i tifosi al seguito della squadra

Giornata dolce-amara per il Catanzaro quella di ieri che ha visto al ripresa della preparazione in previsione della trasferta di Salerno.

Le brutte notizie arrivano dall’infermeria e riguardano il capitano. Iemmello dovrà saltare la trasferta e con tutta probabilità anche la successiva gara interna con il Modena. Gli esami strumentali cui si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione muscolare tra primo e secondo grado al polpaccio destro.

Il capitano, la cui presenza era già in forse alla vigilia del match con la Cremonese, dovrà giocoforza rinunciare all’importante gara di Salerno e la sua assenza costringerà mister Caserta a modificare l’assetto offensivo della squadra.

Potrebbe essere l’occasione giusta per Pittarello per scendere in campo dal 1’, situazione questa che finora era capitata solo in occasione della trasferta di Cesena.

Oltre a Iemmello, fermi ai box anche Pontisso - che dovrebbe comunque essere disponibile per Salerno -, Koutsoupias e Situm le cui condizioni dovranno essere valutate nel corso della settimana.

Buone notizie invece sul fronte tifoseria. La Salernitana calcio, accertato il sold out del settore Curva nord inferiore riservato ai supporters giallorossi, ha deciso attraverso un comunicato ufficiale di seguito riportato, che la tifoseria del Catanzaro potrà acquistare i tagliandi del settore Distinti superiore area 211-212-213 per dare la possibilità a quanti altri volessero assistere alla gara, di poterlo fare in tutta tranquillità.

Ad oggi ci è dato sapere che tra abbonati e biglietti acquistati sono 10730 gli spettatori che potranno assistere alla gara. Se consideriamo che per i tifosi ospiti ci sarà tempo fino alle ore 19 di sabato 28 per acquistare il tagliando, si prevede che saranno non meno di 2500 i supporters di fede giallorossa al seguito della squadra pronti a “riscaldare” l’Arechi con il loro caloroso tifo.

Presenti come sempre per dimostrare il loro attaccamento alla squadra, per sostenerla e contribuire – si spera – al conseguimento di un risultato positivo.

La notizia sull’aumento dei posti messi a disposizione dei tifosi catanzaresi, sia pur non ancora ufficiale, era stata da noi anticipata qualche giorno fa.

Di seguito la nota della società granata:

“L’U.S. Salernitana 1919 rende noto che sono esauriti i posti disponibili per la Curva Nord-settore ospiti in occasione della prossima gara casalinga di campionato contro il Catanzaro in programma domenica 29 settembre alle 15:00.

In riscontro di ciò, si invitano i tifosi catanzaresi rimasti finora sprovvisti di biglietto ed interessati ad essere presenti allo stadio Arechi domenica, ad acquistare preferibilmente i tagliandi per il settore Distinti Superiori (micro-aree 211, 212 e 213).

Nel giorno della gara, il prefiltraggio loro dedicato sarà quello dei varchi 13 e 14 nel settore Distinti.

La società, in riferimento alle indicazioni assunte nella riunione GOS odierna, comunica inoltre che la vendita dei biglietti in Curva Sud per la partita in questione è riservata solo ai residenti in Campania e ai possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919.

Nel giorno di Salernitana-Catanzaro, in tutti i settori i cancelli saranno aperti al pubblico a partire da due ore prima del fischio d’inizio”.

Maurizio Martino