Sampdoria, bilancio in rosso: pesano le minusvalenze di Murillo e Gabbiadini

La cessione a zero dei due giocatori ha generato perdite per oltre 20 milioni di euro, contribuendo a un deficit complessivo di 29,8 milioni nel bilancio 2023.

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, la Sampdoria ha registrato una perdita complessiva di 29,8 milioni di euro, frutto principalmente di pesanti minusvalenze derivanti dagli addii di Manolo Gabbiadini e Jeison Murillo durante il calciomercato estivo. La società blucerchiata ha visto svanire importanti risorse economiche, aggravando una situazione finanziaria già critica.

Secondo quanto riportato da *Il Secolo XIX*, sono emerse tre principali minusvalenze che hanno avuto un impatto significativo sui conti della Sampdoria. La più rilevante riguarda Jeison Murillo, difensore colombiano che, dopo aver firmato un prolungamento contrattuale fino al giugno 2025, ha lasciato il club a parametro zero. Questa operazione ha comportato una minusvalenza di 10.050.000 euro.

Anche l'addio di Manolo Gabbiadini ha pesato sui bilanci. L'attaccante, un tempo pilastro della squadra, è stato ceduto senza incassare nulla, nonostante avesse ancora un valore contabile significativo. La sua partenza ha generato una minusvalenza di circa 10 milioni di euro, contribuendo a far lievitare il deficit complessivo.

Queste cessioni a zero sono sintomatiche di una gestione finanziaria in difficoltà, dove l'urgenza di ridurre il monte ingaggi e i costi operativi ha portato a decisioni drastiche. In un contesto economico più stabile, questi giocatori avrebbero potuto generare introiti utili per le casse del club.

Il futuro della Sampdoria, sotto il profilo finanziario, appare dunque incerto. La necessità di risanare i conti sarà una delle sfide principali per la dirigenza nei prossimi anni. Con una perdita così significativa da recuperare, la strategia di mercato dovrà essere rivista e orientata verso operazioni più sostenibili e redditizie.