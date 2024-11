Sampdoria-Catanzaro: precedenti e curiosità sull’arbitro Tremolada

Sampdoria-Catanzaro: i precedenti con l’arbitro Tremolada

La sfida tra Sampdoria e Catanzaro, valida per la 15ª giornata di Serie B, sarà diretta da Paride Tremolada, arbitro della sezione AIA di Monza. Il match è in programma sabato 30 novembre 2024, con calcio d’inizio fissato alle ore 15 al “Luigi Ferraris” di Genova.

Lo staff arbitrale

Tremolada sarà affiancato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Alex Cavallina di Parma. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Samuele Andreano di Prato. Al VAR opererà Marco Serra di Torino, con Lorenzo Maggioni di Lecco come assistente VAR.

I numeri di Tremolada

Il direttore di gara brianzolo, 36 anni, è al suo secondo anno di permanenza nella CAN A-B. Ha arbitrato complessivamente 23 incontri, di cui 7 in Serie A, 13 in Serie B e 3 in Coppa Italia. Il bilancio delle sue direzioni registra:

11 vittorie per le squadre di casa

6 pareggi

6 successi per le squadre in trasferta

Dal punto di vista disciplinare, Tremolada ha comminato 102 ammonizioni, decretato 6 espulsioni e assegnato 10 calci di rigore.

Precedenti con Sampdoria e Catanzaro

Sampdoria

La Sampdoria ha incontrato Tremolada una sola volta in carriera. Il precedente risale al 1° maggio 2024, durante la 36ª giornata dello scorso campionato di Serie B, quando i blucerchiati conquistarono una vittoria esterna per 0-1 sul campo del Lecco.

Catanzaro

Per il Catanzaro, invece, non ci sono incroci recenti con il direttore di gara lombardo. L’ultimo precedente risale alla stagione 2021/22, nei play-off di Serie C, quando i giallorossi pareggiarono 0-0 contro il Padova.

Il contesto della partita

La gara tra Sampdoria e Catanzaro rappresenta un importante crocevia per entrambe le squadre. I blucerchiati cercano continuità nel loro cammino per consolidare la posizione in classifica, mentre i giallorossi puntano a confermare l’ottimo avvio di stagione.

Dove seguire la partita

Sarà possibile seguire Sampdoria-Catanzaro in diretta televisiva o tramite streaming sulle principali piattaforme digitali, per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida.

Paride Tremolada si prepara a dirigere un match che promette emozioni, con l’auspicio che la sua esperienza e il supporto della tecnologia VAR garantiscano il massimo della regolarità e dello spettacolo.