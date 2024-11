Sampdoria, infortuni e dubbi su Sottil: la stagione si complica

Sampdoria, un déjà-vu: la maledizione degli infortuni continua Sottil tra giocatori fuori uso e panchina traballante.

Analisi e prospettive della squadra di Sottil, tra giocatori fuori uso e panchina traballante.

La Sampdoria di Andrea Sottil sembra essere intrappolata in un copione già visto. Dopo una stagione 2023/24 caratterizzata da infortuni in serie, che hanno spesso costretto Andrea Pirlo a rinunciare a metà della rosa, anche quest’anno i problemi fisici dei giocatori stanno pesantemente condizionando il percorso del club blucerchiato.

Un problema che non passa

Il dibattito sull'intensità del calendario calcistico, ormai saturo di partite, non risparmia nessuno, nemmeno squadre che, come la Sampdoria, non disputano competizioni internazionali. Cambiare area sanitaria e staff tecnico non è bastato: gli infortuni continuano a colpire duramente, e l’elenco dei giocatori fermi ai box si allunga ogni settimana.

L’elenco degli infortunati: un bollettino preoccupante

Alcuni giocatori come Alex Ferrari, Estanis Pedrola e Pajtim Kasami hanno portato vecchi problemi fisici nella nuova stagione. Ma altri stop sono arrivati sul campo o in allenamento. Tra questi:

Simone Ghidotti, portiere, ha subito un infortunio muscolare in Sampdoria-Reggiana, perdendo il posto da titolare a favore di Marco Silvestri.

Massimo Coda, attaccante, si è fermato per una lesione al flessore della coscia destra, saltando Palermo e mettendo in dubbio la sua presenza contro il Catanzaro.

Davide Veroli, difensore classe 2003, è alle prese con una pubalgia che lo tiene lontano dai campi da settembre.

Bartosz Bereszynski, capitano blucerchiato, è out fino a febbraio 2025 a causa di una lesione muscolare subita in Nazionale.

Simone Romagnoli, vicecapitano, ha riportato una grave lesione al tendine d’Achille e rischia uno stop prolungato.

Non mancano poi casi poco chiari: Matteo Ricci e Stefano Girelli non hanno ancora trovato spazio, ufficialmente per problemi fisici; mentre Fabio Borini, alle prese con noie muscolari ricorrenti, alterna convocazioni a stop per scelta tecnica.

La posizione di Sottil: conferma o rischio esonero?

A peggiorare il quadro è il rendimento complessivo della squadra, che non convince tifosi e società. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la partita contro il Catanzaro sarà decisiva per il futuro di Sottil. Un risultato negativo potrebbe costargli il posto. La fiducia, ribadita ufficialmente dal club, sembra legata a un filo sottile.

Conclusioni

La Sampdoria affronta una stagione complessa, divisa tra l’urgenza di risolvere il problema infortuni e la necessità di ritrovare risultati sul campo. Il match con il Catanzaro non sarà solo un crocevia per Sottil, ma anche per le ambizioni del club, che cerca di risollevarsi dopo anni difficili.