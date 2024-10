Sampdoria-Juve Stabia 1-2: Mister Sottil, 'Partita Regalata in 4 Minuti, Dobbiamo Crescere' (Video)

Sampdoria-Juve Stabia, Mister Sottil: "Partita regalata in quattro minuti, bisogna crescere"





In occasione del match tra Sampdoria e Juve Stabia, mister Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, ha espresso il suo rammarico per la sconfitta subita in soli quattro minuti di distrazione.

Nonostante un buon primo tempo, i blucerchiati hanno ceduto terreno e hanno permesso alla squadra avversaria di portare a casa la vittoria.





"Avevo detto alla squadra di non mollare di un millimetro e di continuare a ragionare come se fossimo ancora sullo 0-0.

Purtroppo, in quattro minuti abbiamo regalato la partita," ha dichiarato Sottil nel post-partita.

Ha sottolineato come il primo tempo sia stato giocato con grande intensità e controllo, ma che poi, nella ripresa, la squadra si è allungata e ha commesso errori decisivi.





"Dettagli come questi fanno la differenza.

Dobbiamo imparare dagli errori e crescere rapidamente, soprattutto perché siamo una squadra forte, ma questi errori non devono ripetersi."

Sottil ha anche rimarcato l'importanza di mantenere la lucidità anche nelle situazioni di svantaggio, poiché una sola azione decisiva può ribaltare l'inerzia di una partita.





La sconfitta è amara, ma l'allenatore invita a prendere questa lezione come un'opportunità per migliorare e lavorare in vista dei prossimi impegni: "La sosta ci permetterà di recuperare energie e giocatori, preparandoci al meglio per la sfida contro il Cesena."