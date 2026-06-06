Sanremo 2027, ufficializzate le date del Festival: parte la nuova era firmata Stefano De Martino

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Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2027 è già iniziato. Attraverso i propri canali social, Stefano De Martino ha annunciato ufficialmente le date della prossima edizione della manifestazione canora più seguita d'Italia, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027.

L'annuncio segna l'avvio concreto del percorso organizzativo della nuova edizione e rappresenta il primo passo della gestione guidata dal nuovo direttore artistico, chiamato a raccogliere un'eredità importante e a imprimere una nuova identità al celebre evento musicale.

Inizia la fase organizzativa del Festival

Secondo quanto comunicato dalla Rai, De Martino è già al lavoro insieme ai vertici dell'intrattenimento della televisione pubblica per predisporre la complessa macchina organizzativa che ogni anno ruota attorno al Festival di Sanremo.

L'organizzazione della kermesse richiede infatti mesi di preparazione. Dalla definizione del regolamento alla selezione degli artisti, passando per la progettazione scenografica, la gestione degli ospiti e la pianificazione televisiva, ogni dettaglio viene studiato con largo anticipo per garantire uno spettacolo all'altezza delle aspettative del pubblico.

Stefano De Martino e la sfida di Sanremo

L'arrivo di Stefano De Martino alla guida artistica del Festival rappresenta una delle novità più rilevanti del panorama televisivo italiano. Conduttore e volto di punta della Rai, negli ultimi anni ha consolidato la propria popolarità grazie a programmi di successo e a una crescente presenza nel Prime Time.

La sua nomina apre una fase nuova per la storica manifestazione ligure, con l'obiettivo di mantenere il forte legame con la tradizione sanremese e, allo stesso tempo, intercettare le nuove generazioni attraverso linguaggi e format più contemporanei.

Perché le date di Sanremo 2027 sono già importanti

L'ufficializzazione del calendario consente non solo agli addetti ai lavori di pianificare la stagione musicale, ma anche alle case discografiche, agli artisti e agli operatori del settore turistico di iniziare a programmare le proprie attività.

Come accade ogni anno, la città di Sanremo si prepara a diventare il centro della musica italiana, attirando migliaia di visitatori, giornalisti, operatori del settore e appassionati provenienti da tutto il Paese.

Sanremo 2027, attesa per regolamento e artisti in gara

Con le date ormai ufficiali, l'attenzione si sposta sui prossimi annunci che riguarderanno il regolamento, le modalità di selezione dei partecipanti e i nomi dei cantanti che saliranno sul palco del Teatro Ariston.

L'edizione 2027 si preannuncia particolarmente attesa perché sarà la prima interamente costruita sotto la direzione artistica di Stefano De Martino, chiamato a definire la linea editoriale di un evento che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più importanti della televisione e della musica italiana.

Dal 16 al 20 febbraio 2027, gli occhi del Paese torneranno dunque a essere puntati su Sanremo, pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua lunga storia.