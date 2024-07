Santa Caterina dello Ionio tra i vincitori del premio "Piccolo Comune Amico 2024"

Dichiarazione del Sindaco Severino

ROMA,10 LUG - Nella storica cornice di Palazzo Rospigliosi, questa mattina abbiamo ritirato il PREMIO "PICCOLO COMUNE AMICO 2024" che Santa Caterina dello Ionio si è aggiudicata nell'ambito del settore "innovazione sociale".

Grazie alla nostra politica lungimirante, siamo riusciti ad invertire la rotta e mattone dopo mattone stiamo costruendo il nostro palazzo di vetro.

Nel ringraziare tutti i dirigenti nazionali, sindaci di tutta Italia ed i presenti, ho voluto raccontare le nostre bellezze paesaggistico-ambientali, la natura incontaminata, nonché il patrimonio storico-artistico-culturale e religioso e le tradizioni che ci appartengono.

Tutti i caratteri identitari che fanno di Santa Caterina dello Ionio un paese unico!

A consegnare il premio è stata proprio Patrizia Mirigliani che si è detta onorata di conferire il riconoscimento al paese che ha dato i natali a suo padre.

La strada intrapresa è quella giusta.

Infatti sulla scorta della nostra azione amministrativa virtuosa, dopo anche le giornate FAI di Primavera, siamo entrati a far parte di più circuiti che rendono il nostro paese accessibile a tutti.

Oggi parlare di noi a livello nazionale è diventato un evento ordinario e ciò favorisce il processo di crescita che abbiamo avviato.

Questo significa lavorare per la propria terra con passione, tenacia e convinzione.

Quella di oggi non è stata una gita fuoriporta o una passerella, bensì un'altra grande occasione per farci conoscere.

Già domattina saremo in Comune per dare seguito alla nostra programmazione e per continuare a lavorare al raggiungimento di nuovi, stimolanti e concreti obbiettivi.