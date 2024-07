Sa.Spo. Cagliari: i regionali FISDIR aprono la stagione del nuoto paralimpico

CAGLIARI, 8 MARZO 2024 - Attesi da una vasca che promette flutti carichi di fraternità, gioia e si spera anche di record personali. Il settore nuoto della Sa.Spo. è pronto alla prima uscita dell’anno e lo fa con i suoi ammirevoli atleti FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), iscritti al Campionato Regionale di domenica 10 marzo, ospitato Oristano. La piscina comunale "All together Sport & Wellness", in Viale Repubblica n° 54, accoglierà globalmente 110 gareggianti in rappresentanza di dieci società.

Numeri da brividi che confluiscono in un contesto davvero emozionante che promette scintille sul lato agonistico. E questo lo sanno bene i cinque tesserati saspini presenti, ma in particolar modo la vivace Benedetta Strazzera, abituata ormai da anni a sapersi gestire nei vari riti che precedono preparazione, riscaldamento e gara vera e propria. Si è allenata assiduamente nei 50 stile libero e nei 50 dorso. Con lei c’è Leandro Piana che gli appassionati già conoscono per le partecipazioni ai meeting di atletica leggera: si cimenterà nei 25 stile e nei 50 dorso. E poi non può mancare una new entry: Francesco Gentile si guadagnerà l’affetto dei tifosi percorrendo i 25 metri dorso e i 50 stile. L’elenco non finisce qui, ci sono da citare altri due neofiti che grazie al protocollo d’intesa firmato dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) e la FISDIR, potranno dire la loro in assoluta spensieratezza e incitati dai loro compagni per raggiungere livelli competitivi. Samuel Fanni (S12) ingaggerà un rapporto assiduo col cronometro perché ha come grande desiderio quello di partecipare ai Campionati Giovanili FINP di Fabriano (5 maggio 2024). La sua collega Elena Congiu (S07) vorrà migliorare la tempistica con i 50 dorso e i 50 stile.

Il gruppo acquatico è affidato alle amorevoli cure del tecnico FISDIR Francesco Erriu, anche lui una vecchia conoscenza nei contesti natatori della Sa.Spo, e del coach Alessandro Medda (per i nuotatori FINP). Ma è essenziale anche il tocco dirigenziale con la presenza di Claudio Secci, papà della campionessa internazionale FINP Francesca (a brevissimo su queste frequenze). A lui il compito di mediare tra atleti e tecnico affinché vengano osservati scrupolosamente gli orari diramati dall’organizzazione. Ci sarà davvero da divertirsi.

Nella foto: Benedetta Strazzera