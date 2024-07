Sa.Spo. Cagliari: in quattordici per i regionali di atletica a Sassari

CAGLIARI, 10 APRILE 2024 - La traversata della Carlo Felice in torpedone sarà qualcosa di indimenticabile per le oltre quaranta persone che da Cagliari si dirigeranno allo Stadio dei Pini di Sassari. In ballo c’è la partecipazione ai Campionati regionali di atletica leggera targati FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) che cominceranno alle 9:30 di domenica 14 aprile 2024. La polisportiva paralimpica Sardegna Sport non vuole mancare all’appuntamento che tra pista e pedana coinvolgerà 14 atleti (vedere elenco in basso), elettrizzati e pronti prima di tutto a divertirsi senza però perdere di vista la componente agonistica, perfezionata con molta attenzione durante le svariate sedute di allenamento cominciate in autunno.

Tra i partecipanti spicca il nome di Chiara Statzu, pluricampionessa internazionale recentemente balzata agli onori della cronaca per aver raccolto quattro ori in Turchia nel corso degli Suds Trisome Games. Ma conforta apprendere l’adesione alla comitiva di due new entry: l’undicenne Francesco Atzori e Francesco Gentile che i più assidui tifosi della variegata società saspina ricorderanno protagonista anche nel nuoto.

A seguire le vicende sportive dei protagonisti, oltre ai familiari e amici dei protagonisti ci sarà il tecnico responsabile Katia Pilia che sarà coadiuvata da Francesco Poma e Eugenio Pitzalis.

“Le aspettative da parte nostra sono tante – dice l’allenatrice sansperatina – ma ci auguriamo soprattutto che ragazze e ragazzi trascorrano una giornata serena dove i valori dello sport dovranno avere un ruolo preminente. Ma siamo molto fiduciosi dei responsi cronometrici che scaturiranno dalle molteplici gare in cui siamo coinvolti, servono anche a noi per capire se stiamo mettendo la giusta attenzione nel favorire i loro progressi”. Di certo anche dopo quest’appuntamento turritano il gruppo si rimetterà sotto con la preparazione che li condurrà direttamente ai Campionati Italiani di cui ancora non si conosce la data ufficiale.

Nella edizione 2023 dei regionali, tenutasi nel mese di settembre a Quartucciu, i baldi saspini raccolsero in tutto sei ori, cinque argenti e sette bronzi. Ci si augura che tra affettuosità illimitate, sorrisi travolgenti e interazioni giocose il bottino possa lievitare ulteriormente.

ELENCO PARTECIPANTI E GARE (SASSARI, 14 APRILE 2024)

Matteo Angioni (300 mt, 150 mt, staffetta 3x50/100/150)

Giuseppe Asuni (50 mt, vortex, staffetta 4x50)

Francesco Atzori (50 mt, vortex)

Matteo Farris (80 mt, vortex, staffetta 4x50)

Francesco Gentile (50 mt, vortex)

Andrea Girardi (lungo, 50 mt)

Gaetano Manca (50 mt, vortex)

Nicolo’ Nappi (lungo, 300 mt, staffetta 3x50/100/150)

Leandro Piana (300 mt, 150 mt, staffetta 3x50/100/150)

Edoardo Giovanni Pitzalis (50 mt, 150 mt, staffetta 4x50)

Alessio Putzu (80 mt, 150 mt, staffetta 4x50)

Chiara Statzu (200 mt, 400 mt)

Benedetta Strazzera (50 mt, vortex)

Giancarlo Usai (50 mt, vortex)