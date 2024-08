Sassuolo, Fabio Grosso: pronti alla sfida contro il Catanzaro in un campionato che si preannuncia durissimo (Video)

Il nuovo allenatore del Sassuolo parla alla vigilia dell'esordio in Serie B, sottolineando la preparazione della squadra e l'entusiasmo per il ritorno in campo, nonostante le insidie di un campionato estremamente competitivo.

Sassuolo, Italia – Fabio Grosso, il nuovo allenatore del Sassuolo, è pronto a guidare la sua squadra nella prima partita di Serie B della stagione contro il Catanzaro. Alla vigilia dell'incontro, Grosso ha espresso il suo entusiasmo e la sua attesa, pur riconoscendo le sfide che lo attendono in quello che si preannuncia come un campionato altamente competitivo.





Preparazione ed entusiasmo

Nonostante l'intensa preparazione precampionato, Grosso ha respinto l'idea di volere più tempo per perfezionare la sua squadra. "Facciamo questo mestiere perché ci piace andare in campo. Rispettiamo le regole, sappiamo che si comincia e ci siamo preparati per farci trovare pronti," ha dichiarato con sicurezza Grosso. Nell'ultimo mese e mezzo, la squadra ha posto le basi per essere pienamente pronta per la difficile stagione che li attende.





Affrontare un avversario formidabile

Grosso ha parlato apertamente delle difficoltà che il Catanzaro presenterà, sottolineando che la partita sarà un duro banco di prova per la sua squadra. "Sappiamo che la squadra che ci aspetta sarà estremamente difficile da affrontare, ma conosciamo anche le nostre qualità. Abbiamo le capacità per scendere in campo e dire la nostra su un terreno difficile come quello di Catanzaro," ha affermato Grosso.

Esordio stagionale: emozione e determinazione

Alla domanda sulle sue emozioni prima del ritorno in panchina, Grosso ha sottolineato la sua costante passione per il gioco. "Sono sempre emozionato quando faccio questo lavoro, che era un hobby diventato poi una carriera. Lo faccio con grande passione e entusiasmo, e voglio vedere queste caratteristiche nei miei giocatori. Sono queste le qualità che ti sostengono e che permettono a ognuno di dare il meglio," ha spiegato l'allenatore.





Dinamiche di squadra e continuità tattica

Grosso ha discusso l'importanza della rotazione della rosa e la necessità che tutti i giocatori siano pronti per la lunga stagione che li aspetta. Ha notato che, mentre l'undici titolare per la partita contro il Catanzaro potrebbe riflettere una certa continuità rispetto alla partita di Coppa Italia, l'intera squadra deve essere pronta a contribuire. "L'obiettivo è crescere insieme e affrontare le partite come una squadra, sapendo che di volta in volta diversi giocatori saranno chiamati in causa," ha spiegato Grosso.





La sfida mentale della Serie B

Grosso ha riconosciuto che la Serie B è un campionato impegnativo, sia mentalmente che fisicamente. Crede che iniziare la stagione contro un avversario forte come il Catanzaro darà il tono alle sfide future. "È un campionato che richiede un grande ritmo e intensità. Stiamo facendo il nostro esordio su un campo molto caldo, ma conoscendo queste sfide dovremmo riuscire a trarne vantaggio, poiché ci siamo preparati per affrontarle," ha detto l'allenatore.

L'integrazione dei giovani in squadra

Parlando dell'integrazione dei giovani giocatori provenienti dalla Primavera della scorsa stagione, Grosso ha espresso soddisfazione per i loro progressi. "Sono ragazzi interessanti che l'anno scorso hanno avuto un percorso bellissimo. Ne avremo tre con noi per la partita, e faranno parte del piano più ampio per la stagione," ha confermato Grosso.





Navigare il mercato dei trasferimenti

Con il mercato dei trasferimenti ancora aperto, Grosso è rimasto concentrato sull'immediato compito di preparare la squadra per la partita contro il Catanzaro. Ha affrontato le speculazioni riguardanti i potenziali trasferimenti, in particolare per quanto riguarda la posizione di portiere, ma ha sottolineato che la sua preoccupazione principale è la partita imminente. "Sono contento dei giocatori che abbiamo a disposizione per la partita di domani. Hanno le qualità necessarie per mettere in difficoltà i nostri avversari," ha concluso Grosso.





Mentre il Sassuolo si prepara per un esordio di stagione impegnativo contro il Catanzaro, l'enfasi di Fabio Grosso sulla preparazione, l'entusiasmo e lo sforzo collettivo della squadra sarà cruciale. La partita non solo metterà alla prova la prontezza del Sassuolo, ma darà anche il via a quella che si preannuncia come una stagione di Serie B estremamente impegnativa.