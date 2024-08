Scandalo al pronto soccorso di Patti: direttore rimosso e disciplinare per il direttore sanitario

Dopo l'uso di un cartone per immobilizzare una frattura, l'Azienda Sanitaria di Messina prende provvedimenti drastici e annuncia verifiche su tutti i pronto soccorso della Sicilia.

PATTI (ME) - In seguito alla controversia scoppiata dopo la diffusione della foto di una gamba fratturata immobilizzata con un pezzo di cartone, l'Azienda Sanitaria di Messina ha deciso di adottare misure drastiche. La responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Barone Romeo di Patti è stata sollevata dal suo incarico. L'episodio risale a sabato scorso, quando i medici, a causa della mancanza di stecche apposite, hanno utilizzato un cartone per contenere la frattura di tibia di un paziente trentenne.

L'ASP di Messina ha istituito una commissione ispettiva che ha rilevato l'inadeguatezza del contratto assegnato nel 2021 alla professionista in questione, non conforme alle norme contrattuali di categoria. Inoltre, è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del direttore sanitario dell'ospedale per la carenza di dispositivi medicali essenziali.

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha chiamato il paziente per porgere le sue scuse e ha assicurato che le indagini proseguiranno. Al direttore sanitario viene imputato di non aver monitorato adeguatamente le procedure di approvvigionamento. Simili accuse sono state mosse anche al capo sala, ritenuto responsabile della mancata gestione dei magazzini farmaceutici di reparto e del mancato approvvigionamento dei dispositivi medici.

L'ASP ha comunicato che le stecche monouso per immobilizzare le fratture sono ora disponibili e che l'episodio di sabato scorso è attribuibile a una scelta professionale discutibile del medico che ha assistito il paziente. L'assessore alla Sanità, Giovanna Volo, ha annunciato che lunedì verranno inviati ispettori regionali all'ospedale Barone Romeo. Tuttavia, questa non sarà un'azione isolata. Il presidente Schifani ha ordinato una verifica completa di tutti i pronto soccorso della Sicilia, affidata a una commissione tecnica di valutazione.

La procura di Patti ha aperto un fascicolo sulla vicenda, al momento classificato come notizia non costituente reato.