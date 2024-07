Scontri del dopo derby. Bosco: “il servizio della TGR Calabria non e’ buona informazione e va rettificato”

CATANZARO- servizio mandato in onda della TgR Calabria sui disordini verificatisi a Rende dopo il derby tra Cosenza e Catanzaro tradisce a mio parere i princìpi cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo per garantire ai cittadini un’informazione sempre neutrale nel raccontare i fatti e dunque corretta. Al contrario, lanciarsi in giudizi affrettati, giungere a conclusioni discutibili, frutto di ricostruzioni parziali o artificiose, come ha fatto il servizio della TgR Calabria, non è in linea con una buona informazione. Noi chiediamo dunque alla Rai di garantire la correttezza del servizio pubblico e di rettificare nell’immediatezza la ricostruzione degli incresciosi fatti di Rende. Condanniamo la violenza da qualunque parte provenga e senza fare sconti a nessuno, ma pretendiamo verità.

Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio Comunale