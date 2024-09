Tragico incidente a Nettuno: muoiono zia incinta e nipote di 5 anni

NETTUNO (ROMA) – Un grave incidente stradale ha strappato la vita a Sabrina Spallotta, 39 anni e incinta, e al nipotino Santiago Bernardi, di soli 5 anni.

Il dramma si è consumato nella serata di ieri a Nettuno, nei pressi di Roma, in via della Pineta, dove l'auto su cui viaggiavano è stata travolta da un'altra vettura che procedeva contromano.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era la sorella gemella della madre del bambino, anch'essa incinta.

La tragedia è avvenuta in uno scontro fatale a un incrocio.

L'uomo alla guida dell'altra auto, un 45enne di origine canadese, è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell'incidente e non escludono che l'eccessiva velocità possa essere stata un fattore determinante.

Sono in corso anche gli esami tossicologici sul conducente.

Madre del bambino in codice rosso

La mamma di Santiago, che era al volante dell'auto coinvolta nello scontro, è stata portata d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso.

Nonostante le sue gravi condizioni, non è stato necessario un parto cesareo d'urgenza.

Ora è seguita da un team di psicologi e familiari.

Indagini in corso

Le auto coinvolte sono state sequestrate e i carabinieri stanno lavorando per chiarire esattamente cosa sia accaduto in quel tragico momento.

L'ipotesi dell'alta velocità resta sul tavolo, mentre si attende l'esito degli esami tossicologici sul 45enne alla guida della vettura che ha causato l'incidente.

Reazioni politiche: la sicurezza stradale sotto i riflettori

Il consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessio D'Amato, ha espresso profondo cordoglio per le vittime e ha colto l'occasione per rilanciare la necessità di una maggiore prevenzione sugli incidenti stradali.

"Non si può più tollerare questa strage di innocenti. Serve subito una risposta forte dalle Istituzioni", ha dichiarato D’Amato, promotore della proposta di legge "Lazio Strade Sicure", che auspica venga presto discussa in Consiglio regionale.

Il tragico incidente di Nettuno solleva nuovamente l'attenzione sulla sicurezza stradale in Italia, con un accorato appello a intensificare i controlli e a promuovere una maggiore prevenzione.

Nel frattempo, la comunità locale piange la perdita di Sabrina e del piccolo Santiago, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sulla dinamica dei fatti.